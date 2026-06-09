s Jugoimport SDPR-om
Najveća izraelska vojna tvrtka otvara tvornicu za proizvodnju dronova u Srbiji: "Vučić traži put do američke naklonosti"
Jugoimport SDPR i najveća izraelska vojna tvrtka Elbit Systems otvorit će tvornicu za proizvodnju dronova, a svi detalji o tom pothvatu i dalje se drže u tajnosti. Prema riječima sugovornika Nova.rs-a Aleksandra Radića, kao moguća lokacija za izraelsko-srpsku tvrtku spominje se pančevačka Utva, a glavni motiv za ovaj projekt je, kako tvrdi, politički, jer srpska vlast preko Izraela pokušava kupiti naklonost Amerike.
Deseci građana Srbije, među kojima su bili i studenti, jučer su prosvjedovali ispred trgovačkog centra u Rajićevoj ulici zbog najavljenog otvaranja izraelske tvornice dronova u Srbiji. Riječ je zapravo o izraelsko-srpskom projektu čija je realizacija već trebala započeti, piše Ana Tašković za portal Nova.rs.
Da će tvornica biti otvorena s inozemnim partnerom iz Izraela prvi je najavio predsjednik Aleksandar Vučić, koji je rekao da će se to dogoditi u travnju. Tada javnost u Srbiji još nije znala naziv izraelske tvrtke koja će biti uključena u taj projekt.
Međutim, ubrzo su BIRN i izraelski Haaretz otkrili da je riječ o Elbit Systemsu, najvećoj tamošnjoj vojnoj tvrtki. Kako navode, tvrtka je godinama na meti kritika zbog sudjelovanja u izraelskim operacijama u Gazi i na Zapadnoj obali.
Prema njihovim navodima, Elbit će u novoosnovanoj kompaniji imati udio od 51 posto, dok će preostalih 49 posto biti u vlasništvu domaćeg Jugoimporta SDPR.
Prema pisanju BIRN-a, koji se poziva na neovisne izvore, planirano je da tvornica proizvodi dvije vrste dronova – kratkog i dugog dometa. Dron kratkog dometa imat će veliku nosivost i rotacijska krila, dok će onaj dugog dometa biti brži i moći letjeti na visinama većim od šest kilometara.
Vojni analitičar Aleksandar Radić navodi za Nova.rs da je dosad ugovoreno poslova s Izraelom u vrijednosti od gotovo dvije milijarde dolara, koji se odnose na uvoz naoružanja i vojne opreme, ali da se sve drži u strogoj tajnosti te da informacije u javnost dolaze na kapaljku. Ističe da postoje indicije kako bi se pogon za proizvodnju dronova mogao pokrenuti u tvornici „Utva“ u Pančevu.
„Utva Pančevo gotovo je 100-postotno vlasništvo Jugoimporta SDPR-a, koji ima status javnog poduzeća. Utva je nekoć bila velika tvornica i jedna od vodećih u Pančevu. Sudeći prema onome što zasad znamo, ideja je da se ondje proizvode dronovi. Pritom se stvara slika da Srbija ima ekskluzivan odnos, ali nije baš tako. Primjerice, Rumunjska također pokreće proizvodnju dronova u suradnji s Elbitom, jer je Elbit vrlo agresivan na tržištu. Gdje jednom uđe, teško izlazi. Prisutni su i u Rumunjskoj te ondje već dugo imaju snažne pozicije“, navodi Radić.
Što je proizvodila Utva?
Sugovornik Nova.rs-a kaže da je Utva ranije proizvodila školske zrakoplove.
„Radila je polovicu konstrukcije Galeba 4. Sudjelovala je i u proizvodnji Orla. U novije vrijeme proizvodili su Laste. Napravili su 20 Lasta za Irak, a za naše zrakoplovstvo dva prototipa i 15 takozvanih predserejskih primjeraka. To je ukupno oko 37 zrakoplova. Utva nije uspjela pronaći daljnje tržište za Lastu pa su se hvalili drugim projektom školskog zrakoplova Sova, koji je ostao samo na prezentacijama te afirmativnim tekstovima provladinih medija i suradnika vlasti“, rekao je.
Kada je riječ o suradnji s Izraelom, Radić ističe da je Srbija prve dronove kupovala još za vrijeme demokratske vlasti.
„Kupila je dronove Skylark od Izraelaca, ali ti su dronovi prikazani javnosti, a zatim su tiho nestali i više nitko nije znao što je s njima. Očito to nije bio najuspješniji pothvat. Nabavljeno je nešto sitne opreme, a veliki ugovori počeli su tek u posljednje vrijeme. Ušlo se u široku ofenzivu suradnje s Izraelom nakon početka rata na Bliskom istoku“, rekao je.
Radić dodaje da je suradnja koju aktualna vlast razvija s Izraelom politički pragmatična.
„Možemo procijeniti da je to zapravo dio mehanizma Vučićeva pozicioniranja prema međunarodnim čimbenicima, odnosno neizravan put prema naklonosti Amerike. Iza odluke da se Srbija usmjeri prema nabavi iz Izraela stoji politički stav. Nemamo nijedan dokument koji bi pokazao da postoje strateške smjernice koje bi Srbiju vodile prema suradnji s Izraelom. Sve se naglo počelo mijenjati pretprošle godine. Prošle godine vidjeli smo prva sredstva iz te velike tranše koja su stigla u Srbiju“, istaknuo je Radić.
Što znamo o izraelskoj kompaniji Elbit?
Prema podacima Stockholmskog međunarodnog instituta za istraživanje mira (SIPRI), riječ je o vodećoj izraelskoj tvrtki za proizvodnju oružja i vojne opreme. Kako navode izraelski mediji, kompanija ima niz unosnih državnih ugovora u Izraelu, a posljednjih godina sklapa brojne poslove i s Beogradom.
Početkom prošle godine Elbit je Srbiji prodao napredne topničke sustave PULS i besposadne borbene dronove Hermes 900 u ukupnoj vrijednosti od 335 milijuna dolara.
U kolovozu je potpisan još jedan ugovor, vrijedan 1,6 milijardi dolara, koji uključuje isporuku dronova, raketa dugog dometa, sustava za elektroničko ratovanje i druge vojne opreme Srbiji, piše BIRN.
Unatoč kritikama, Elbit je prošle godine ostvario prihode od 7,9 milijardi dolara, što predstavlja rast od 16,3 posto u odnosu na 2024. godinu. Ove godine poslovanje kompanije dodatno raste zahvaljujući izraelskim i američkim napadima na Iran.
Portal Nova.rs poslao je pitanja tvrtki Jugoimport SDPR u vezi s tvornicom dronova čije je otvaranje najavljeno u Srbiji, no do objave teksta odgovori nisu stigli.