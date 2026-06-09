Najveća izraelska vojna tvrtka otvara tvornicu za proizvodnju dronova u Srbiji: "Vučić traži put do američke naklonosti"

„Utva Pančevo gotovo je 100-postotno vlasništvo Jugoimporta SDPR-a, koji ima status javnog poduzeća. Utva je nekoć bila velika tvornica i jedna od vodećih u Pančevu. Sudeći prema onome što zasad znamo, ideja je da se ondje proizvode dronovi. Pritom se stvara slika da Srbija ima ekskluzivan odnos, ali nije baš tako. Primjerice, Rumunjska također pokreće proizvodnju dronova u suradnji s Elbitom, jer je Elbit vrlo agresivan na tržištu. Gdje jednom uđe, teško izlazi. Prisutni su i u Rumunjskoj te ondje već dugo imaju snažne pozicije“, navodi Radić.