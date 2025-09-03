Vučić nudi Rusima nuklearnu elektranu u Srbiji?

Kako je objavljeno 14. svibnja u listu Izvestia, Marija Deurić, direktorica predstavništva državne korporacije Rosatom u Srbiji, izjavila je na Forumu o energetskoj tranziciji Zapadnog Balkana u Beogradu da je Rosatom spreman Srbiji ponuditi čitav spektar rješenja — od nuklearnih elektrana male snage temeljenih na reaktorima RITM-200 do velikih energetskih blokova generacije 3+.