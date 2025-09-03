Vučić nudi Rusima nuklearnu elektranu u Srbiji?

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u razgovoru s ruskim kolegom Vladimirom Putinom pozvao je ruske kompanije da se aktivno uključe u infrastrukturne projekte u Srbiji, posebno istaknuvši Rosatom i Ruske željeznice kao poželjne partnere.
"Moram poručiti svim ruskim kompanijama koje žele sudjelovati u infrastrukturnim projektima u Srbiji – dobrodošle su, uključujući Ruske željeznice, Rosatom, naravno, i mnoge druge", rekao je Vučić tijekom sastanka s predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom u Pekingu.
Ova izjava dolazi u trenutku kada se odnosi između dviju zemalja dodatno intenziviraju, osobito u području energetike i prometa, a sve se češće spominje i mogućnost da Rusi grade nuklearne elektrane u Srbiji.
Rosatom je već ponudio projekte nuklearnih elektrana
Nova.rs podsjeća, suradnja između Srbije i Rusije na području nuklearne energije najavljena je više puta tijekom 2025. godine.
Kako je objavljeno 14. svibnja u listu Izvestia, Marija Deurić, direktorica predstavništva državne korporacije Rosatom u Srbiji, izjavila je na Forumu o energetskoj tranziciji Zapadnog Balkana u Beogradu da je Rosatom spreman Srbiji ponuditi čitav spektar rješenja — od nuklearnih elektrana male snage temeljenih na reaktorima RITM-200 do velikih energetskih blokova generacije 3+.
"Naše su tehnologije već dokazale svoju pouzdanost"
"Naše su tehnologije već dokazale svoju pouzdanost i učinkovitost kako u Rusiji tako i na međunarodnim projektima", istaknula je Deurić putem službenog Telegram kanala Rosatoma.
Dodala je i da bi izgradnja nove nuklearne elektrane u Srbiji stvorila dugoročne uvjete za socioekonomski prosperitet zemlje te znatno ojačala njezinu energetsku neovisnost. Nova elektrana predstavljala bi pouzdan, učinkovit i čist izvor energije.
Direktor Rosatoma Aleksej Lihačev izjavio je da Vučićev posjet Moskvi 9. svibnja označava početak nove etape suradnje između Rusije i Srbije u području razvoja nuklearne infrastrukture, prenijela je tada agencija Interfax.
Srbija je u studenome 2024. ukinula višedesetljetni moratorij na korištenje nuklearne energije, a u 2025. već je formirala stručna povjerenstva za procjenu izvodljivosti izgradnje nuklearne elektrane. Planovi uključuju analizu potencijalnih partnera, među kojima su, uz Rusiju, i Francuska i Kina.
