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Srbija na prekretnici

Poruke sa studentskog skupa - "Vlasti se bliži kraj" i "Studenti pobjeđuju"

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Hina
|
28. lip. 2026. 22:07
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A drone picture shows people gathering for a protest. REUTERS/Djordje Kojadinovic
REUTERS/Djordje Kojadinovic

Porukom "Studenti pobjeđuju" u Kraljevu je u nedjelju održan skup kojem je, na poziv studentskog pokreta, nazočilo nekoliko tisuća ljudi iz središnje Srbije, dan nakon što su srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić i vladajuća Srpska napredna stranka okupili tisuće svojih pristaša u središtu Beograda.

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Beogradski i lokalni mediji različito su izvijestili prenoseći poruke skupa, uz motivacijska pitanja "hoćemo li slobodu ili SNS kartel, hoćemo li istinu ili (Vučiću propagandno naklonjeni tabloid) Informer, hoćemo li ustati za Srbiju ili pasti pod mafiju".

Upravo je Informer javio da je "blokaderski skup doživo debakl", prenoseći u istom tekstu izjavu predsjednice Skupštine Srbije Ane Brnabić da građani "poštuju i vole svog predsjednika Aleksandra Vučiča, poštuju i vole trud i borbu" da su "blokaderi prodavali mržnju, podjele i mačku u vreći više od 18 mjeseci", aludirajući na višemjesečne protuvladine prosvjede potaknute pogibijom 16 ljudi u padu nadstrešnice na željezničkom kolodvoru u Novom Sadu 1. studenog 2024. godine.

Agencija Tanjug izvijestila je da sudionici skupu govorili "o pitanju Kosova i Metohije i drugim problemima, ali ne iznoseći rješenja, a kritizirajući politiku vlasti".

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić najavio je u subotu na mitingu svojih pristaša u središtu Beograda da će podnijeti ostavku i da su mu ovo "posljednji dani i tjedni" na dužnosti šefa države, ustvrdivši da joj je "14 godina vjerno služio" i da se "samo za Srbiju borio".

S današnjeg skupa u Kraljevu je, pak, poručeno da se aktualnoj vlasti "bliži kraj", te da će "doći dan kad neće biti važno tko je imao vlast, već tko je imao obraz", uz slogan kampanje "Studenti pobjeđuju" koju vodi studentski pokret zahtijevajući prijevremene izbore.

Studente su na skupu u Kraljevu podržali rektor beogradskog sveučilišta Vladan Đokić, glumac Tihomir Tika Stanić, te nekadašnji košarkaški reprezentativci  Vladimir Štimac i Dejan Bodiroga, aktualni predsjednik Eurolige. 

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Teme
aleksandar vučić kraljevo srbija studentski prosvjed studentski skup

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