VIDEO / Vučić na mitingu SNS-a otkrio svoju novu supermoć

Tijekom kontramitinga u Sremskoj Mitrovici predsjednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je podijeliti jednu priču iz edicije "Nije se dogodilo", piše Nova.rs.

Tijekom govora Vučić, koji je nešto ranije slagao sendviče, osvrnuo na svoj odnos s predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom i rekao da se jedino njemu javlja kad ga zove sa skrivenog broja telefona.

“Sad ja mislim, zove me nešto važno, izlazim sa sastanka. S obzirom na to da on voli da krije telefon i kad god ja vidim da je skriven broj telefona, ja znam da je Mile. Izađem pa se javim jer se na druge te skrivene ne javljam, i sad ja mislim da on ima nešto važno reći, a Mile kaže: Samo da čujem, da vidim jesi li raspoložen, kako si?’“, ispričao je Vučić.

Naravno, piše Nova.rs., kao logično se postavlja pitanje kako netko može znati tko ga zove sa sakrivenog broja telefona? Premda, kad je reč o predsjedniku sve je moguće, pa i da ima tu vrstu supermoći da prepozna kad se iza sakrivenog broja telefona nalazi – Mile.

