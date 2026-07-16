Vučić napao anketu, nevladina organizacija uzvratila: Da nije točna, već bi raspisao izbore

"Oni (CRTA) pokušavaju podići optimizam kod onih koji bi rušili vlast na ulici", rekao je Vučić, reagirajući na podatke iz istraživanja, te ustvrdio da je CRTA postupila "neprofesionalno, neozbiljno i propagandistički", te da "nisu objektivni promatrači, već propagiraju nasilje i loše vrijednosti".