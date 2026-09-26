PARTNERSTVO S RUSIMA
Vučić razgovarao s Putinom: Vjerujem da ćemo osigurati stabilnu opskrbu plinom
Srbija se nada još jednom produljenju plinskog sporazuma s Rusijom, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić nakon telefonskog razgovora s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, dok Beograd nastoji sklopiti dugoročniji sporazum.
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Zemlja je i dalje uvelike ovisna o ruskome plinu, ali nije uspjela osigurati dugoročni ugovor otkako je prethodni trogodišnji sporazum istekao u ljeto 2025., pa se umjesto toga oslanja na kratkoročna produljenja, piše francuska agencija AFP.
"Plinski sporazum istječe 30. rujna. Vjerujem da će nakon današnjeg razgovora biti produljen i da ćemo osigurati stabilnu opskrbu plinom", napisao je Vučić na Instagramu nakon telefonskog razgovora.
Dodao je da će Srbija i dalje imati koristi od "dobre niske cijene plina od 318 eura po 1000 kubičnih metara, umjesto da plaća tržišnu cijenu koja trenutno iznosi 868 eura."
Unatoč težnjama da se pridruži Europskoj uniji Srbija ostaje jedna od rijetkih europskih zemalja koje i dalje održavaju bliske veze s Kremljem i nakon ruske invazije na Ukrajinu.
Beograd trpi i zbog američkih sankcija usmjerenih na njegovu najveću naftnu kompaniju, Naftnu industriju Srbije (NIS) zbog većinskoga ruskog vlasništva, podsjeća AFP, dodajući da za ukidanje sankcija treba ispoštovati potpuno povlačenje ruskog kapitala.
Najnovije ukidanje američkih sankcija istječe 30. rujna.
"Razgovarali smo i o pitanju Naftne industrije Srbije nadajući se da ćemo pronaći obostrano prihvatljivo rješenje", rekao je Vučić.
Ovaj telefonski razgovor trebao bi biti jedan od posljednjih diplomatskih kontakata Vučića kao predsjednika, s obzirom na to da je najavio ostavku 27. rujna.
Tada će se kandidirati za premijera na prijevremenim parlamentarnim izborima 25. listopada čije su održavanje potaknuli gotovo dvogodišnji studentski prosvjedi protiv korupcije.
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