Vučić se obrušio na Hrvatsku, ali protiv izuzeća Srbije bilo je više zemalja

Izvor: Goran Kovacic/PIXSELL/Ilustracija

Europska unija je još u sedmom paketu sankcija uvela embargo na rusku naftu koja se doprema tankerima. Tome se protivila Mađarska, koja je tražila i dobila izuzeće u slučaju da dođe problema s dotokom nafte preko naftovoda Družba kako bi i dalje preko Hrvatske mogla uvoziti rusku naftu. Sada, u osmom paketu, Europska unija uvela je ograničenje cijena za rusku naftu za treće zemlje.

Posljednje sankcije pogađaju osobito države članice s jakom brodarskom industrijom jer bi njihovi tankeri mogli ostati bez posla. Pritom je Komisija predložila da se za zapadni Balkan, a što se u praksi odnosi samo na Srbiju, osigura izuzeće kako bi i dalje mogli preko Hrvatske, odnosno preko Janafa uvoze rusku naftu po povoljnim cijenama.

Više država članica, uključujući neke baltičke zemlje, Poljsku i Hrvatsku, imale su prigovor na to jer ne postoji nikakva energetska ugroza ako bi Srbija ostala bez ruskog nafte jer je može nabavljati iz drugih izvora, kao što to i inače čini i jer rafinerija u Pančevu može prerađivati više vrsta nafte, a ne samo rusku. To su prihvatile sve članice.

Iako su protiv izuzeća Srbije osim Hrvatske bile i druge spomenute zemlje, srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić u četvrtak je na prvom sastanku na vrhu Europske političke zajednice svoje obraćanje javnosti sveo isključivo na napade na Hrvatsku u čemu su ga zdušno pratili srbijanski mediji.

Hrvatski premijer Andrej Plenković je kazao da je svoj istup na samitu iskoristio kako bi upoznao svoje kolege s napadima iz Srbije.

“To je neprimjereno napadanje Hrvatske koje sam snažno odbacio”, rekao je Plenković.

