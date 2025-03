Vučić večeras s Von der Leyen i Costom, u jeku prosvjeda i krize u Srbiji

Podijeli :

Attila KISBENEDEK / AFP

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić sastat će se u utorak u Bruxellesu na radnoj večeri s predsjednicom Europske komijsje Ursulom von der Leyen i predsjednikom Europskog vijeća Antoniom Costom u jeku prosvjeda u Srbiji i nakon upozorenja skupine eurozastupnika šefici EK-a da se tim sastankom šalje "štetan signal".

“Vrijeme održavanja sastanka šalje iznimno uznemirujuć i štetan signal s obzirom na dubinu i ozbiljnost političke krize u Srbiji”, kaže se u pismu koje su, u povodu najave sastanaka s Vučićem predsjednici Komisije uputila 32 zastupnika Europskog parlamenta iz redova socijaldemokrata, liberala, zelenih i ljevice.

Zastupnici upozoravaju da je vjerodostojnost Unije na zapadnom Balkanu proteklih desetljeća ozbiljno uzdrmana, a da na prosvjedima u Srbiji nema europskih zastava.

“Vjerodostojnost EU-a na zapadnom Balkanu već je ozbiljno narušena tijekom posljednjih desetljeća i ne iznenađuje odsutnost zastava EU-a na ovim demonstracijama s obzirom na broj neispunjenih obećanja ili podršku EU-a za stabilokraciju na štetu demokratskih standarda. Ipak, sastanak s predsjednikom Vučićem u ovom kritičnom trenutku riskira daljnje jačanje percepcije da EU ignorira demokratsko nazadovanje i ozbiljno udaljava srpski narod od EU”, istaknuli su zastupnici u pismu šefici EK-a.

Njihovu tvrdnju ilustrira i podatak da je potpora pristupanju Srbije članstvu u Uniji 43 posto, dok se članstvu protivi 32 posto građana Srbije. Ti su postoci objavljeni na mrežnoj stranici srbijanskog ninistarstva za eurointegracije, ali za prosinac 2022. godine i od tada nema službenih podataka o ispitivanjima javnog mišljenja o pristupanju Srbije eurobloku.

Prethodna istraživanja pokazala su trend pada podrške članstvu Srbije u Uniji, a u ljeto 2021. bilo je 57 posto za, 30 protiv, a 12 suzdržanih.

Službeni Beograd članstvo u Europskoj uniji više puta istaknuo je kao strateški cilj, dok su iz Bruxellesa stizale primjedbe da se Srbija mora žustrije posvetiti uspostavi vladavine prava, slobodi medija, te usklađivanju s vanjskom i sigurnosnom politikom Unije, uključujući i pridruživanje međunarodnim sankcijama Rusiji, što Beograd ustrajno odbija učiniti.

Vučić večeras stiže u Bruxelles u jeku prosvjeda koji su uzdrmali vlast njegove Srpske napredne stranke (SNS) s čijeg je čela formalno odstupio u svibnju 2023. prepustivši vodstvo Milošu Vučeviću, aktualnom šefu vlade u tehničkom mandatu.

Vučević je podnio ostavku u siječnju na valu studentskih i građanskih prosvjeda, a izravni povod bio je incident u kojem su članovi i pristaše SNS-a brutalno pretukli skupinu studenata i jednoj studentici bejzbol palicom polomili čeljust.

Vučić treba izabrati novog mandatara do 18. travnja, a ukoliko se to ne dogodi, predsjednik Srbije dužan je raspustiti Narodnu skupštinu i raspisati izvanredne parlamentarne izbore koji bi se trebali održali početkom lipnja. Istodobno, oporba i građanski pokreti inzistiraju na “vladi narodnog povjerenja” koja bi u roku do godinu dana pripremila fer uvjete za demokratske izbore.

Na put u Bruxelles oporba Vučića danas ispraća ocjenama da mu je “kredibilitet urušen”, te da će razgovor s predsjednicom EK-a biće prilika da se vidi da li Komisija objektvnije pristupa pitanju krize u Srbiji.

