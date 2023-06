Zagrebački muftija: Žao mi je što se ni Vlada ni Crkva nisu ogradili od Kordića

Podijeli :

Gost Pressinga bio je predsjednik Mešihata Islamske zajednice u Hrvatskoj muftija Aziz Hasanović, a ponajprije se osvrnuo na živote muslimana u Hrvatskoj unazad 11 godina, koliko je zagrebački muftija.

No, progovorio je i o mnogim drugim gorućim temama, a da se tiču muslimana, ne samo u Hrvatskoj, nego i Bosni i Hercegovini te Europi.

Povod je prvenstveno početak hadža i tradicionalno hodoćašće u Meku uoči proslave Kurban Bajrama, jednog od dva glavna islamska blagdana.

“Genocid u Srebrenici mutacija je zločina počinjenih nad Hrvatima u Slavoniji”

“Hadž ima zadatak senzibilizirati vjernika prema čovjeku koji je božje stvorenje, bez obzira na vjeru. Jer, da je Bog htio, sve bi postavio pod jednu vjeru, ali htio je da se međusobno razumijemo i potpomažemo”, objasnio je muftija Hasanović.

Naglasio je da jedini parametar koliko Bog vrednuje čovjeka jest koliko on sam primjenjuje univerzalne vrijednosti u svom životu. Njih nedostaje onima koji u Splitu mokre pred medžlisom, na što se požalio tamošnji imam Vahid Hadžić.

“Problemi u Splitu su problemi svih građana starog dijela grada, među kojima smo i mi. Nažalost, naš imam svakodnevno gleda kako turisti bez promišljenja urniraju i obavljaju velike nužde, a pritom su nadrogirani, alkoholizirani i što već. Ali, to je problem gradskih vlasti, koje imamo svi, ne samo islamska zajednica. Mi moramo pomoći grada da zajedničkim snagama nađemo rješenje. Za nas bi bilo najbolje dobiti prostor izvan centra grada”, pojasnio je muftija Hasanović zlonamjerne interpretacije, kroz koje se sugerira da Splićani imaju problem s muslimanima.

Zapravo, Hrvatska je primjer Europi, što muftija konstantno ističe.

“Prva prednost je da je još 1916. Državni hrvatski sabor dao ravnopravan status islamu s drugim religijskim zajednicama i da smo 2002. uspjeli potpisati poseban ugovor o specifičnim odnosima islamske zajednice i Vlade Republike Hrvatske, kojim se jamči kontinuitet priznavanja islama od 1916. do danas. Ono što je prednost hrvatskog sustava kad je u pitanju organizirana vjerska zajednica jest taj institucionalizirani pristup, koji jamči sve pravne okvirne mogućnosti islamskoj zajednici u Hrvatskoj”, otkrio je glavne razlike u odnosu na Europu.

VIDEO | Dario Kordić: “Sve bih ponovio, svaka sekunda je vrijedila”

Ipak, ne cvjetaju svugdje ruže, posebno kad je čovjek pripadnik manjine. Kako odnosi između Hrvatske i BiH, utječu na položaj Bošnjaka u Hrvatskoj? Primjerice, upravo je muftija Hasanović prije dvije godine opisao odnose gorima nego u ratu.

“Na svakodnevnoj razini nema problema. Islamska zajednica pokušava ne biti dio političkih prepucavanja i zahvaljujući toj neutralnoj politici uspijevamo živjeti bez problema. A prije dvije godine sam rekao što sam rekao jer je bilo takvo stanje. Raduje me da smo unazad šest mjeseci imali tri službene posjete službenika iz BiH. Jer, kako se očekivati napredak ako ne komuniciramo. Sve se može, ali komunikacija ne smije stati. Ako se ne otvara dijalog, ne može se doći do rješenja. Sjećam se tog trenutka, bio je Bajram i zgrozio sam se da su zašutjele obje strane, da se ne osjeća spremnost za razgovorom. Ne moramo se slagati, ali moramo razgovarati”, kazao je muftija i komentirao potom izjavu reisa Kavazovića koji je rekao da je Hrvatska među četiri zemlje koje se ne odnose dobro prema BiH, a ispred su samo Srbija, Mađarska i Rusija:

“To je u kontekstu svih događanja. I danas me pogađa kad se dijelimo. Svi političari u obje zemlje moraju se zapitati.”

Teško je ne osvrnuti se na skandaloznu izjavu Darija Kordića, koji se nimalo ne kaje zbog ratnih zločina.

“Opisati to skandaloznim je malo. Griješiti je ljudski, ali je i pokajati se ljudski. Nakon toliko vremena izjaviti da biste sve ponovili, a dobro znamo što se može ponoviti… to je strašno. Žao mi je da nije stigla žešća osuda, očekivao sam da će netko iz Vlade to osuditi jer isti Kordić drži propovijedi i hoda po domovima. Tvrdi da je preobraćenik, a ako je to preobraćenik, Bože me sačuvaj. Niti je itko iz Crkve to osudio.”

Srebreničanin muftija Aziz Hasanović u Srebrenici je izgubio 36 članova obitelji i oca. Zato nije mogao ne komentirati one koji negiraju genocid, za što se optužilo i predsjednika Zorana Milanovića.

U nedjelju počinje hadž, jedan od pet stupova islama

“Boli me kad se zločin negira i kad se sve pokušava staviti u drugi plan. Ali, život mora ići dalje, moramo učiniti sve da jačanjem kulture sjećanja i pamćenja ne zaboravimo što se događalo. Nema nijedne teorije ili prakse koja gradira genocid. Ako je međunarodni sud u Haagu, a jest, utvrdio da je počinjen genocid, onda tko je taj tko će kazati da to nije istina ili da je sud pogriješio. Zato bi poučno bilo da sve što se utvrdilo u sudnici bude učeno u učionici. Primjerice, u BiH imamo tri povijesti u školama, to je tragedija.”

Na stranu političari i negativnosti, muftija Hasanović o hrvatskom društvu i Hrvatskoj govori isključivo u superlativima. Takav stav je općenito u islamskoj zajednici jer u Hrvatskoj nema radikalnih islamista ili straha od terorizma.

“Hrvatska je među četiri zemlje s nula posto rizika od terorizma. To je uspjeh svih mojih imama i vjeroučitelja koji prenose istinu o islamu kao vjeri ljubavi, uvažavanja i poštovanja drugoga i drugačijeg. Sve to povezujem jer ništa se ne podrazumijeva samo po sebi. Naš preventivni program u obrazovanju i kroz rad s mladima se uči u drugim zemljama. Jer, mi pokušavamo doći do svakog mladića, objasniti da borbe kojima svjedoči nemaju veze s džihadom. Ali, zato treba pristupiti i družiti se s mladima. Teroristi najveću štetu čine islamu. Otvaraju mogućnost svim radikalima da na tome skupljaju političke bodove, osnivaju političke stranke kako bi se zaštitili od nasrtaja koji dolaze. Zato, bez strategije vezane uz dolazak migranata, koju potičem i u Hrvatskoj, nije dobro, može se očekivati svašta.”

Na kraju je pohvalno govorio o papi Franji kao istinskom propovjedniku mira i poručio da bi se svi kršćani trebali na njega ugledati.

“On svjedoči i živi vjeru. Kamo sreće da ga kršćani slijede. Manje bi bilo problema i svijetom bi vladalo blagostanje. Imao sam priliku četiri puta se sresti s njime unazad deset godina i moram reći da plijeni svojim načinom komuniciranja, mudrosti i u tom kontekstu puno znače njegovi apeli i pozivi. Volio bih kad bi im se ljudi više odazivali”, izrekao je na kraju muftija Aziz Hasanović.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Upaljen Meteoalarm! Stiže novo nevrijeme, dijelovima zemlje ponovno prijeti tuča Mladenci na pozivnicu stavili i trošak stolice: “Ljudi, vi niste normalni” Ameriku zamijenila Dubrovnikom pa se pokajala: “Jedna stvar mi je bila jeziva”