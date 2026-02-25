Zašto je Vučić izabrao najkraći rok za izbore u Srbiji?

Redovni izbori u deset lokalnih samouprava u Srbiji raspisani su za 29. ožujka, što ostavlja samo mjesec dana za predizbornu kampanju.
U javnosti su se pojavila dva tumačenja zašto se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić odlučio na najkraći mogući rok, iako je kampanja mogla trajati i dulje.
Prema jednima, osjeća se dovoljno snažnim da brzo odnese pobjedu, dok drugi smatraju da mu se žuri zbog straha od konsolidacije i boljeg povezivanja oporbenih stranaka i studenata.
Za profesora Fakulteta političkih znanosti Dušana Vučićevića ovaj datum nije iznenađenje. On podsjeća da se i vladajući i oporba već dugo pripremaju za izbore, ali ukazuje i na utjecaj izbora u susjednoj Mađarskoj na odluku o datumu u Srbiji, piše Nova.rs.
Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić raspisala je za 29. ožujka lokalne izbore u Boru i još osam općina: Aranđelovcu, Bajinoj Bašti, Knjaževcu, Kladovu, Kuli, Lučanima, Majdanpeku i Smederevskoj Palanci. Istog tjedna na birališta izlaze i glasači u Sevojnu, gdje je izbore raspisao predsjednik Skupštine grada Užica, s obzirom na to da je riječ o gradskoj općini.
Ovi se redovni lokalni izbori u javnosti očekuju s velikom pozornošću jer se vjeruje da bi mogli biti novi pokazatelj raspoloženja građana u zemlji koju već gotovo godinu i pol potresa jedna od najvećih političkih kriza u novijoj povijesti.
Lokalni izbori koji se iščekuju više nego inače
Tijekom prošle godine glasalo se na redovnim lokalnim izborima u Kosjeriću, Zaječaru, Mionici, Negotinu i Sečnju, sredinama koje su do tada bile poznate po velikoj podršci vladajućoj koaliciji. Naprednjaci su zadržali vlast, ali u izrazito neregularnim izbornim uvjetima i uz otvorenu represiju na ulicama.
Ipak, osjetno lošiji rezultat vladajuće koalicije u tim sredinama u odnosu na prethodne izborne cikluse i značajna podrška onima koji su se suprotstavili vlasti protumačeni su kao dobar signal za one koji očekuju promjene na nacionalnoj razini.
Od tada se u javnosti s nestrpljenjem iščekuje kada će se održati izbori u ovih deset lokalnih samouprava.
Kampanja od samo mjesec dana
Prethodni lokalni izbori u Boru i devet općina održani su 3. travnja 2022. godine. Zakon propisuje da se odluka o raspisivanju donosi najranije 150, a najkasnije 45 dana prije isteka mandata vijećnika, dok od raspisivanja do glasanja ne smije proći manje od 30 niti više od 60 dana.
U ovom slučaju, kampanja će trajati 34 dana, što je kraće nego na lokalnim izborima održanim 2025. godine. Iako se još od studenog prošle godine i lokalnih izbora u Mionici, Negotinu i Sečnju govori o tome da Srbiju u prvoj polovici ove godine čekaju izbori u ovih deset lokalnih samouprava, službena kampanja od samo mjesec dana ipak je svojevrsno iznenađenje.
Zbog toga su se u javnosti pojavila dva tumačenja zašto se Aleksandar Vučić odlučio za tako kratak rok: ili se osjeća dovoljno jakim da izbore dobije brzo ili se boji da bi dulja kampanja omogućila oporbi i studentima da se bolje povežu i organiziraju.
"Kratka kampanja - problem u nekim općinama"
Dušan Vučićević, profesor Fakulteta političkih znanosti, podsjeća da kampanja u svim mjestima gdje su jučer raspisani izbori traje već mjesecima.
"Čim su prošli izbori u Mionici, Sečnju i Negotinu, naprednjaci su se aktivirali po ovim općinama, tako da su oni u terenskoj kampanji već nekoliko mjeseci i sad će samo odraditi završnicu u ovih posljednjih mjesec dana", naglašava Vučićević za Nova.rs.
On primjećuje da su i studenti i oporba u većini tih sredina također već počeli s radom na terenu.
"Studenti, liste koje oni podržavaju, kao i oporba, svi su prilično aktivni. Vjerojatno najviše u Kuli, gdje je kampanja 'od vrata do vrata' uvelike u tijeku, a štandovi ozbiljno rade već dulje vrijeme. Ni druge općine ne zaostaju mnogo za njima. Mislim da nitko nije čekao baš jučerašnje raspisivanje izbora da bi krenuo s kampanjom", ističe on.
Dodaje da kraća službena kampanja može predstavljati problem u nekim općinama na istoku zemlje, gdje se stječe dojam da oporbene liste nisu toliko spremne za izbore.
Utjecaj mađarskih izbora
Kao još jedan racionalan razlog za odabir 29. ožujka, Vučićević navodi da tjedni nakon toga, 5. i 12. travnja, nisu bili realna opcija zbog katoličkog, a potom i pravoslavnog Uskrsa. U tom kontekstu posebno izdvaja primjer vojvođanske općine Kula.
Također ističe da se znalo kako Srpska napredna stranka neće čekati da prođu izbori u Mađarskoj, zakazani za 12. travnja.
"Postoje solidne šanse da Viktor Orban izgubi od mađarske oporbe. U tom slučaju, nije realno da bi Vučić htio ulaziti u lokalne izbore s atmosferom u kojoj je autoritarni lider iz susjedstva, koji blisko surađuje sa SNS-om, izgubio vlast. Možda na prvi pogled ne djeluje previše važno, ali meni se čini da jest", zaključuje Vučićević.
Na temelju svih tih argumenata, dodaje, bilo je jasno da su kao najizgledniji datumi za izbore preostali 22. ili 29. ožujka.