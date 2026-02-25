Zašto je Vučić izabrao najkraći rok za izbore u Srbiji?

"Studenti, liste koje oni podržavaju, kao i oporba, svi su prilično aktivni. Vjerojatno najviše u Kuli, gdje je kampanja 'od vrata do vrata' uvelike u tijeku, a štandovi ozbiljno rade već dulje vrijeme. Ni druge općine ne zaostaju mnogo za njima. Mislim da nitko nije čekao baš jučerašnje raspisivanje izbora da bi krenuo s kampanjom", ističe on.