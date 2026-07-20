kontrole i strože kazne
Borba protiv utaje poreza u Njemačkoj: Zapljena Porschea i Rolexa?
Više kontrola i strože kazne: njemačka vlada želi suzbiti utaju poreza, pranje novca i nezakonito stečenu imovinu. Zato je u Berlinu predstavljen Akcijski plan za borbu protiv utaje poreza i financijskog kriminala.
Svatko tko baci pogled na nacrt njemačkog proračuna za 2027. i predviđene prihode i rashode za nadolazeću godinu suočit će se s alarmantnim brojkama. S procijenjenim rashodima od oko 555 milijardi eura, očekuje se da će Njemačka sljedeće godine nabiti otprilike 200 milijardi eura novoga duga. U godinama koje slijede izgledi nisu puno bolji.
Nije ni čudo što njemačka vlada ozbiljno razmišlja o povećanju prihoda. Milijarde koje država svake godine gubi zbog utaje poreza i financijskog kriminala kao prve upadaju u oči. Točne brojke nisu dostupne, no stručnjaci procjenjuju da je riječ o iznosu između 100 i 200 milijardi eura godišnje, piše DW.
Čak i kad bi se samo dio toga mogao povratiti učinkovitijim kontrolama i strožim kaznama, to bi koristilo njemačkoj vladi, saveznim pokrajinama i općinama u Njemačkoj. Njihovi se proračuni financiraju gotovo isključivo iz poreznih prihoda.
Policija, porezni istražitelji i carinske vlasti trebaju se umrežiti
„Većina građana u ovoj zemlji plaća poreze – naravno, pouzdano i bez ikakve pompe", rekla je njemačka ministrica pravosuđa Stefanie Hubig (SPD) u Berlinu. „Ali postoje i oni koji preusmjeravaju prihode izbjegavajući porezne vlasti."
To se, prema njezinim riječima, kreće od neprijavljenog rada i utaje poreza u inozemstvu do fiktivnih tvrtki, prikrivenih fondova i raznih drugih oblika prijevara. „Postupak koji služi samo jednoj svrsi: prevariti porezni ured", rekla je ministrica.
Zajedno sa saveznim ministrom financija Larsom Klingbeilom (SPD), Hubig je izradila akcijski plan od 26 točaka za bolju borbu protiv poreznih prijevara i pranja novca. Unutar carinske uprave, kako je najavila, bit će osnovan „Zajednički centar za borbu protiv poreznog i financijskog kriminala". Planirano je 1500 novih radnih mjesta s ciljem provođenja istraga, analiza i kaznenog progona kad je riječ o pranju novca i poreznom kriminalu.
Korištenje umjetne inteligencije za borbu protiv utajivača poreza
„Važan dio zajedničkog centra bit će novi centar za analizu podataka", rekao je Klingbeil. „Umjetna inteligencija pritom će pomoći u pretrazi velikih količina podataka, razotkrivanju složenih korporativnih struktura i boljoj identifikaciji fiktivnih vlasnika." Porezni istražitelji iz saveznih zemalja, Saveznog ureda kriminalističke policije (BKA) i carinskih financijskih istražitelja trebaju intenzivnije surađivati u važnim slučajevima.
„Nitko se ne bi trebao moći osloniti na to da neće biti otkriven", rekao je Klingbeil. „Pošteni ne smiju biti oni koji su glupi. Utajivači poreza koji pune svoje džepove kriminalnim trikovima ne bi trebali proći nekažnjeno", rekao je Klingbeil.
A upravo je to dugo bio slučaj u Njemačkoj. Jedan od primjera takozvani je skandal Cum-Ex. Više od deset godina država je dopuštala višestruki povrat poreza na kapitalnu dobit od dividendi dionica, koje su isplaćene samo jednom ili uopće nisu isplaćene. Tek je 2011. skandal doveo do brojnih istraga, sudskih slučajeva i političkih rasprava o odgovornosti banaka, investitora i regulatornih tijela.
Jednostavno vratiti porez? Neće ići tako lako!
Mogućnost samoprijave u slučajevima utaje poreza, koja daje imunitet od kaznenog progona, tema je o kojoj se stalno kontroverzno raspravlja. U Njemačkoj to postoji od 1919. godine. Ideja koja stoji iza toga jest: potaknuti porezne obveznike da dobrovoljno otkriju prethodno skrivene prihode kako bi država mogla naplatiti utajene poreze. Ovaj je propis odigrao značajnu ulogu kad je, počevši od 2008. godine, otkriveno da sve veći broj Nijemaca ima anonimne bankovne račune u inozemstvu s neprijavljenom imovinom.
Samo u 2011. i 2012. godini bilo je oko 30 000 samoprijava, nakon što su njemačke porezne vlasti od švicarskih banaka kupile nekoliko poreznih CD-ova s podacima o njemačkim klijentima. Svatko tko se bojao da će biti otkriven radije je prethodno otišao u porezni ured, prijavio svoje račune i platio nepodmirene poreze. Socijaldemokrati su oduvijek bili protiv toga da samoprijava bude oslobađajuća od kaznenog progona. „Kriminalci se više ne bi trebali tako lako izvući", rekao je Klingbeil.
"Porsche i Rolex zasad nestaju"
Klingbeil se, zajedno s Hubig, također zalaže za strože kazne za posebno teška kaznena djela. Maksimalna kazna za utaju poreza za organizirane bande povećat će se s 10 na 15 godina zatvora. Osim toga, teški oblici utaje poreza bit će prekvalificirani u kaznena djela – s minimalnom kaznom od jedne godine zatvora.
Akcijski plan Klingbeila i Hubig također uključuje i više mogućnosti za oduzimanje sumnjivo stečene imovine. Trenutačno je to moguće samo nakon dokaza o određenom kaznenom djelu, poput pranja novca, i pravomoćne osude.
Ubuduće će carinici moći privremeno oduzimati imovinu na 180 dana. „Ode Porsche i Rolex. To će stvarno pogoditi počinitelje", rekao je Klingbeil. Pogođeni, kako je rekao, moraju dokazati da su imovinu stekli zakonito.
Detaljniji pogled – u digitalnoj i analognoj sferi
Kupnja i prodaja kriptovaluta bit će iznova regulirana. Trenutačno su oslobođene poreza ako između stjecanja i prodaje prođe više od godinu dana. To treba promijeniti. „Uspostavit ćemo i analizu blockchaina", kaže Klingbeil. „Porezni kriminal u digitalnom području sve više izbjegava tradicionalne istražne metode i na to moramo reagirati", rekao je ministar.
Ipak, vlada također namjerava detaljnije proučiti i analogne poslovne transakcije, posebno ondje gdje se mijenjaju velike količine gotovine. Svatko s godišnjim prometom većim od 100 000 eura morat će od 2028. godine koristiti registriranu blagajnu. To bi, primjerice, pogodilo trgovce nakitom i antikvitetima.
Predviđena milijarda eura dodatnih prihoda za 2027.
Predstavljeni akcijski plan trebao bi što prije biti uključen u zakonodavni postupak. Prvi se rezultati očekuju već u kolovozu. Mjere su uglavnom dogovorene s koalicijskim partnerom CDU/CSU-om, rekao je Klingbeil. „Čvrsto sam uvjeren da svi to tako vidimo unutar koalicije i da stoga nema apsolutno nikakvih neslaganja", rekao je.
U svom planiranju proračuna za 2027. savezni ministar financija već računa s početnim prihodima. U proračunu je predvidio dodatnu milijardu eura od borbe protiv poreznog kriminala, no pretpostavlja da bi iznos mogao biti mnogo veći.
Pozitivne reakcije
Nevladina organizacija Finanzwende pozdravlja planove ministara SPD-a. Borba protiv poreznih prijevara očito se sada shvaća ozbiljnije i provodi energičnije, navela je organizacija u priopćenju za javnost. Sada te planove, dodaje organizacija, moraju pratiti i konkretni potezi.
Oporbena stranka Zelenih također je izrazila pozitivno mišljenje: vlada je postigla velik uspjeh, naveli su Zeleni. Međutim, dodaju, Unija CDU/CSU i savezne pokrejine ne smiju popustiti pred zahtjevima – koje će lobističke skupine sigurno uskoro postaviti – da se ovaj paket oslabi.
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