Borba protiv utaje poreza u Njemačkoj: Zapljena Porschea i Rolexa?

Samo u 2011. i 2012. godini bilo je oko 30 000 samoprijava, nakon što su njemačke porezne vlasti od švicarskih banaka kupile nekoliko poreznih CD-ova s podacima o njemačkim klijentima. Svatko tko se bojao da će biti otkriven radije je prethodno otišao u porezni ured, prijavio svoje račune i platio nepodmirene poreze. Socijaldemokrati su oduvijek bili protiv toga da samoprijava bude oslobađajuća od kaznenog progona. „Kriminalci se više ne bi trebali tako lako izvući", rekao je Klingbeil.