Žestoke kritike u BiH zbog ispraćaja Hameneija: "Tijekom rata je činio sve da nam se pomogne"

REUTERS/Mohammed Salem

Žestoke kritike Trojki, koaliciji vladajućih probošnjačkih i građanskih stranaka uputili su iz oporbene SDA i drugih stranaka optužujući ih za kukavičluk i okretanje leđa Iranu koji je pomagao Bošnjake u ratu nakon što je izostalo izaslanstvo iz BiH na jučerašnjem ispraćaju ajatolaja Alija Hameneija.

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Bivša ministrica vanjskih poslova BiH Bisera Turković (SDA) poručila je kako “riječ je o diplomatskom minimumu i o sposobnosti države da iskaže poštovanje prema onima koji su joj pomagali kada je bilo najteže”.

"Riječ je o čovjeku koji je tijekom rata činio sve da se pomogne Bosni i Hercegovini", rekla je ova bivša dužnosnica.

Pritom se najoštrije okomila na bošnjačkog člana Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića, koji će se najesen na izborima ponovno natjecati za tu poziciju, a protukandidat će mu biti lider najveće bošnjačke oporbene stranke SDA Bakir Izetbegović.

Bisera Turković je krajem svog mandata 2024. godine u Sarajevu ugostila tadašnjeg iranskog šefa diplomacije Hosseina Amir-Abdollahiana u razdoblju kada su u Iranu trajali masovni prosvjedi nakon smrti Mahse Amini. Zbog toga je poteza bila žestoko kritizirana u domaćoj i međunarodnoj javnosti budući se čitav svijet zgražao nad potezima iranskoga režima.

Treći protukandidat na izborima ujesen Semir Efendić, koji je i predsjednik Stranke za BiH bio je još oštriji prema Bećiroviću tvrdeći da je izigrao očekivanja Bošnjaka.

“Odluka Denisa Bećirovića da ignorira poziv Irana ne odražava stav naroda koji nije zaboravio pomoć Irana. Ona odražava jedino njegov kukavičluk”, poručio je.

Kritičari Bećiroviću zamjeraju i činjenicu da je Srbija imala izaslanstvo na ispraćaju, iako je, kako navode, odgovorna za genocid u Srebrenici.

U bošnjačkoj javnosti postoje snažne emotivne veze prema Iranu zbog pomoći Bošnjacima, uključujući i isporuke oružja tijekom rata. S druge pak strane iz Trojke ističu da je prozapadna orijentacija zemlje ključ stabilnosti ove zemlje.

Na velikoj državnoj ceremoniji u Teheranu povodom ispraćaja Alija Hameneija, okupili su se visoki iranski dužnosnici te izaslanstva iz više od stotinu država, uključujući Rusiju, Kinu i više zemalja Bliskog istoka.

Zapadne države uglavnom nisu sudjelovale, dok su pojedine zemlje poslale niže rangirane diplomatske predstavnike koji su položili vijence i sudjelovali u protokolarnom dijelu komemoracije.