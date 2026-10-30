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Sveučilišna košarka: Hrvat postigao 16 koševa u pripremnoj utakmici
Hrvatski košarkaš Tomislav Buljan upisao je 16 koševa i pet skokova u zatvorenoj pripremnoj utakmici Marylanda i Virginia Techa.
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Detalj s trening-utakmice objavljen je u emisiji Inside Maryland Sports Radio, u kojoj su objavljene novosti o momčadi Marylanda uoči početka sezone.
Buljan trenutno igra za Sveučilište Maryland, člana konferencije Big Ten, jedne od najjačih u sveučilišnoj košarci.
U istoj konferenciji nastupa još nekoliko hrvatskih košarkaša: braća Tomislav i Zvonimir Ivišić za Illinois, Ivan Njegovan i Andrija Jelavić za Ohio State te Ivan Jurić i Roko Prkačin za Penn State.
Utakmica je bila zatvorena za javnost, pa rezultat i statistika nisu dio službenog natjecateljskog zapisnika.
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