Bivši Vatreni ljutit na suca derbija: "Trebala su biti dva crvena kartona. Kao Perišić protiv Španjolske..."

"Po meni je onaj klizeći start (Rona) Raçija direktan crveni karton. S druge strane mi je Lukas Kačavenda zaslužio dva žuta kartona. Prvo je u presingu baš odvalio igrača Hajduka, a onda je kao Ivan Perišić protiv Španjolske trebao zaraditi drugi žuti", komentirao je Schildenfeld.