Hajduk slavio na Poljudu
Bivši Vatreni ljutit na suca derbija: "Trebala su biti dva crvena kartona. Kao Perišić protiv Španjolske..."
Hajduk je u derbiju devetog kola HNL-a na Poljudu slavio protiv Dinama rezultatom 2:1, nakon što je tijekom susreta uspio preokrenuti početno vodstvo gostiju.
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Zagrebačka momčad povela je pogotkom Diona Drene Belje, no Splićani su ubrzo stigli do izjednačenja, zahvaljujući autogolu Scotta McKenne. Potpuni preokret i sva tri boda Hajduku donio je Bamba u drugom dijelu utakmice.
Očekivano, suđenje i događaji s terena bili su među glavnim temama analize u emisiji Studio SuperSport HNL. Svoje viđenje arbitraže Igora Pajača iznio je i bivši hrvatski reprezentativac Gordon Schildenfeld, koji nije bio zadovoljan pojedinim sudačkim odlukama tijekom derbija, piše tportal.
"Po meni je onaj klizeći start (Rona) Raçija direktan crveni karton. S druge strane mi je Lukas Kačavenda zaslužio dva žuta kartona. Prvo je u presingu baš odvalio igrača Hajduka, a onda je kao Ivan Perišić protiv Španjolske trebao zaraditi drugi žuti", komentirao je Schildenfeld.
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