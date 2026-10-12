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Hajduk slavio na Poljudu

Bivši Vatreni ljutit na suca derbija: "Trebala su biti dva crvena kartona. Kao Perišić protiv Španjolske..."

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N1 Info
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12. lis. 2026. 12:49
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SuperSport HNL 2026./2027., 09. kolo, HNK Hajduk - GNK Dinamo. Lukas Kacavenda i Alberto del Moral Photo: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Zvonimir Barisin/PIXSELL

Hajduk je u derbiju devetog kola HNL-a na Poljudu slavio protiv Dinama rezultatom 2:1, nakon što je tijekom susreta uspio preokrenuti početno vodstvo gostiju.

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Zagrebačka momčad povela je pogotkom Diona Drene Belje, no Splićani su ubrzo stigli do izjednačenja, zahvaljujući autogolu Scotta McKenne. Potpuni preokret i sva tri boda Hajduku donio je Bamba u drugom dijelu utakmice.

Očekivano, suđenje i događaji s terena bili su među glavnim temama analize u emisiji Studio SuperSport HNL. Svoje viđenje arbitraže Igora Pajača iznio je i bivši hrvatski reprezentativac Gordon Schildenfeld, koji nije bio zadovoljan pojedinim sudačkim odlukama tijekom derbija, piše tportal.

"Po meni je onaj klizeći start (Rona) Raçija direktan crveni karton. S druge strane mi je Lukas Kačavenda zaslužio dva žuta kartona. Prvo je u presingu baš odvalio igrača Hajduka, a onda je kao Ivan Perišić protiv Španjolske trebao zaraditi drugi žuti", komentirao je Schildenfeld.

Teme
hnl kartoni nogometni derbi sudačke pogreške suđenje u nogometu

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