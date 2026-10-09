Hajduku se ovo protiv Dinama nije dogodilo već 10 godina

Sime Zelic/PIXSELL

Hajduk u subotu od 15 sati na Poljudu dočekuje Dinamo u najvećem hrvatskom nogometnom derbiju, a u susret ulazi pod pritiskom neugodnog niza. Splićani, naime, nisu slavili protiv najvećeg rivala u posljednjih šest prvenstvenih utakmica, što im je najdulje takvo razdoblje u više od deset godina.

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Dinamo je u tom razdoblju ostvario četiri pobjede, dok su dvije utakmice završile bez pobjednika. Ukupna gol-razlika iznosi 13:5 u korist zagrebačke momčadi.

Posljednju prvenstvenu pobjedu protiv Modrih Hajduk je ostvario 1. prosinca 2024. godine na Poljudu, kada je slavio s 1:0 zahvaljujući pogotku Nike Sigura. Trener Splićana tada je bio Gennaro Gattuso, a Dinamo je vodio Nenad Bjelica.

međuvremenu su Zagrepčani dobili i posljednja dva međusobna prvenstvena susreta. U ožujku su na Poljudu slavili s 3:1, a u svibnju su na Maksimiru bili bolji rezultatom 2:0.

Subotnji derbi tako Hajduku donosi priliku da prekine negativnu seriju pred svojim navijačima.

Sličan niz Hajduk je imao prije desetak godina

Za posljednju usporedivu prvenstvenu krizu Hajduka protiv Dinama treba se vratiti u razdoblje od 2013. do 2016. godine.

Splićani su 14. rujna 2013. na Poljudu pobijedili Dinamo s 2:0, a oba pogotka postigao je Mario Pašalić. Nakon toga uslijedio je niz od čak 13 međusobnih utakmica u svim natjecanjima bez pobjede Hajduka, prenosi gol.hr.

U toj seriji bilo je deset prvenstvenih i tri kup-utakmice. Dva susreta iz 2014. godine registrirana su pobjedama Dinama od 3:0 – jedan nakon prekida, a drugi zato što nije ni odigran.

Negativan niz napokon je prekinut 20. ožujka 2016. godine, kada je Fran Tudor postigao jedini pogodak u pobjedi Hajduka od 1:0. Od posljednjeg slavlja 2013. do tog susreta prošlo je 918 dana.

Nakon poraza od Rijeke traže reakciju

Hajduk u derbi ulazi i nakon neugodnog poraza od Rijeke, koja je na Rujevici slavila s uvjerljivih 3:0.

Zbog toga će dvoboj s Dinamom imati dodatnu važnost za splitsku momčad, koja pred domaćom publikom želi pokazati reakciju i vratiti samopouzdanje.