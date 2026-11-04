konferencijska liga
Hajduk želi nastaviti savršen europski niz, procurio sastav "Bilih"
Hajduk u četvrtak od 18:45 sati gostuje kod Lincoln Red Impsa na Gibraltaru, gdje će pokušati nastaviti pobjednički niz u Konferencijskoj ligi. Splićani su u prva dva kola svladali Ajax i Thun te sa šest bodova drže maksimalan učinak, a novom pobjedom napravili bi velik korak prema plasmanu u nokaut-fazu natjecanja.
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Tri boda praktički bi im osigurala mjesto među 24 najbolje momčadi ligaške faze, dok bi ih istodobno približila i borbi za prvih osam pozicija, koje donose izravan plasman u osminu finala.
Trener Gonzalo Garcia nema previše razloga za promjene u momčadi koja je u odličnoj formi. Hajduk je proteklog vikenda u prvenstvu uvjerljivo pobijedio Goricu s 5:0, a dodatni razlog za optimizam predstavljaju oporavci nekoliko važnih igrača.
Dalisson se vraća, upitan Marešić
Kako piše tportal, Dalisson se oporavio od ozljede gležnja i ponovno trenira punim intenzitetom. Brazilac je propustio ogled s Goricom, ali se očekuje da će biti spreman za utakmicu na Gibraltaru te ponovno zauzeti mjesto u početnoj postavi.
S momčadi je otputovao i Dario Marešić, no još nije sigurno hoće li biti dovoljno spreman za nastup od prve minute. Ako Garcia odluči ne riskirati s njim, najizgledniji kandidat za mjesto u obrani je Alec Van Hoorenbeeck, koji je uskočio i protiv Gorice. U kombinacijama je i Ron Raci.
Na vratima se očekuje Toni Silić, dok bi bočne pozicije trebali zauzeti Mathieu Acapandie i Šimun Hrgović. U središtu obrane, uz Dennisa Hadžikadunića, trebao bi zaigrati Van Hoorenbeeck ili, ako bude spreman, Marešić.
Livaja bi ponovno mogao početi s klupe
U veznom redu očekuju se Khalil Fayad i Alberto Del Moral, a ispred njih bi trebao zaigrati povratnik Dalisson. Takva bi postava značila da će Marko Livaja ponovno utakmicu početi među pričuvama.
Kapetan Hajduka protiv Gorice odigrao je svih 90 minuta, ali u nešto povučenijoj ulozi. Na krilima se očekuju Marin Šotiček i Abdoulie Sanyang Bamba, dok bi u vrhu napada trebao zaigrati Michele Šego, kojeg je Garcia odmorio u prvenstvenom susretu.
Hajduk na Gibraltar stiže s jasnim ciljem – upisati treću uzastopnu pobjedu i napraviti još jedan veliki korak prema europskom proljeću. Lincoln Red Imps izgubio je obje dosadašnje utakmice u Konferencijskoj ligi, no Splićani će morati biti oprezni kako bi izbjegli eventualno iznenađenje.
Vjerojatni sastav Hajduka: Silić – Acapandie, Hadžikadunić, Van Hoorenbeeck (Marešić), Hrgović – Fayad, Del Moral – Šotiček, Dalisson, Bamba – Šego.
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