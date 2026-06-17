nesvakidašnja pogodnost
Kafić kraj Zagreba iznenadio odlukom: "Ako Vatreni pobijede, sve što se popije ide na račun kuće"
Na Facebook profilu Caffe Bar Time objavljena je nesvakidašnja pogodnost za navijače.
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Vlasnik ugostiteljskog objekta smještenog u Novakima, najavio je da će u slučaju pobjede hrvatske reprezentacije sav promet ostvaren tijekom utakmice ići na račun kuće.
Objava je brzo privukla pozornost na Facebooku te izazvala različite reakcije i komentare.
Mnogi su podržali ovu inicijativu.
"Bravo za gazdu"
Neki pak smatraju da je ovo veliki rizik za sam kafić.
"Zna gazda jako dobro što radi."
"Lako za Englesku... Ajd protiv Paname tako stavi. To moraš baš biti, kako bi Mirko Filipović rekao, đek.... Ali svakako, bravo za inicijativu..."
Neki su pitali i hoće li ako utakmica završiti izjednačeno ići "pola-pola" na što su mu iz kafića odgovorili "Haha ne, ipak ciljamo na pobjedu."
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