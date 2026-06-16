Pauze za osvježenje na Mundijalu: Tko su dobitnici, a tko gubitnici?

Debitanti na Svjetskom prvenstvu Curaçao bili su u nogometnom raju nakon što su u nedjelju u Houstonu izjednačili protiv Njemačke na 1:1 neposredno prije prve pauze za osvježenje. No najmanja država koja je ikad nastupila na Svjetskom prvenstvu prema površini i broju stanovnika nakon te pauze više nije izgledala isto. Njemačka se reorganizirala i na kraju slavila uvjerljivo 7:1.