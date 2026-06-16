"način za ubacivanje reklama"
Pauze za osvježenje na Mundijalu: Tko su dobitnici, a tko gubitnici?
Sudac nakon 22 minute igre u svakom poluvremenu zaustavlja susret kako bi igračima omogućio kratku pauzu za osvježenje i nadoknadu tekućine. Postao je to uobičajen prizor na utakmicama Svjetskog prvenstva.
Obvezna stanka za piće uvedena je na sve 104 utakmice turnira kako bi se igračima pomoglo u borbi protiv velikih vrućina i visoke razine vlage u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama.
No, nisu svi oduševljeni tom novinom.
Neki ih nazivaju komercijalnim prekidima uvedenima kako bi se udovoljilo američkim televizijskim kućama. Pauze za osvježenje održavaju se čak i na stadionima s pomičnim krovovima i kontroliranom unutarnjom temperaturom.
Upitan o prekidima koji se događaju u svakom poluvremenu svih utakmica, izbornik domaćina SAD-a Mauricio Pochettino nije skrivao nezadovoljstvo. "Ne sviđa mi se. Podržavam ih samo kada su uvjeti ekstremni. Ali kada su uvjeti dobri, onda nisu potrebne", rekao je.
Tko su onda pobjednici, a tko gubitnici pauza za osvježenje na Svjetskom prvenstvu? I kakav je njihov utjecaj na prve utakmice turnira?
"Pauze za osvježenje? Ja ih zovem pauzama za promjenu ritma"
Kad su nogometaši Brazila u subotu na stadionu u New Jerseyju otišli po vodu usred prvog poluvremena, potpuno zasluženo su gubili 1:0 od Maroka nakon slabog ulaska u utakmicu. Samo šest minuta nakon nastavka igre izjednačili su. Istina, ključan trenutak bila je individualna majstorija Viniciusa Jr.-a, koji je nakon ulaska u sredinu terena desnom nogom uputio sjajan udarac pod gredu.
No, izbornik Brazila Carlo Ancelotti nakon utakmice je priznao da mu je upravo pauza omogućila da igračima prenese nove upute i napravi taktičke promjene, piše BBC.
Petostruki svjetski prvaci, koji su dotad bili podređeni, odjednom su preuzeli inicijativu. "Možete igračima objasniti problem", rekao je Ancelotti upitan o prednostima pauza. "Možete napraviti taktičku prilagodbu koja može biti vrlo korisna", dodao je.
Ako su pauze uvedene radi zdravlja igrača, postavlja se pitanje trebaju li treneri tijekom njih uopće smjeti davati nove upute.
Izbornica ženske reprezentacije SAD-a Emma Hayes, govoreći za ITV Sport, objasnila je da prekid igre može oduzeti zamah momčadi koja dominira. "One pogoduju momčadi koja je izgubila ritam – zato ih ja zovem pauzama za promjenu ritma. Kad ste bolji, ne želite ih. Kada gubit, želite ih", rekla je.
"Ponekad tijekom pauze nije riječ ni o treniranju. Radi se samo o uzimanju tekućine i smirivanju igrača. Ponekad se ne događa ništa, ali i to se može smatrati dijelom trenerskog posla. Šteta je. Mogu ih razumjeti u jako toplim dijelovima zemlje, ali čini se da bi ovo mogla postati trajna praksa", naglasila je.
Poput Brazila, i Kanada je izjednačila ubrzo nakon pauze za osvježenje, ovaj put u drugom poluvremenu, kada je Cyle Larin u petak poništio vodstvo Bosne i Hercegovine.
Škotska je jedini pogodak u pobjedi protiv Haitija postigla neposredno nakon pauze, dok je Australija u pobjedi 2:0 protiv Turske također došla do prvog pogotka u sličnim okolnostima.
Juan Mata, osvajač Svjetskog prvenstva sa Španjolskom 2010., smatra da mu se takva pauza ne bi svidjela dok je još igrao. "Kao igrač ne mislim da je to sjajno. Kad gubite, želite zabiti gol, a kad vodite, želite zadržati loptu. Mislim da prekidaju ritam", poručio je.
"Još jedan način za ubacivanje reklama"
Tko su onda gubitnici, osim navijača koji su platili visoke cijene ulaznica kako bi gledali atraktivan nogomet – samo da bi utakmica bila prekinuta u oba poluvremena?
Debitanti na Svjetskom prvenstvu Curaçao bili su u nogometnom raju nakon što su u nedjelju u Houstonu izjednačili protiv Njemačke na 1:1 neposredno prije prve pauze za osvježenje. No najmanja država koja je ikad nastupila na Svjetskom prvenstvu prema površini i broju stanovnika nakon te pauze više nije izgledala isto. Njemačka se reorganizirala i na kraju slavila uvjerljivo 7:1.
Češka je protiv Južne Koreje dominirala tijekom prvog poluvremena, ali je pauza naglo prekinula njihov pritisak. Nakon nastavka izgubili su zamah i, iako su prvi poveli, utakmicu su izgubili 2:1.
Nizozemska je u nedjelju u Arlingtonu vodila protiv Japana 2:1 prije pauze za osvježenje u drugom poluvremenu. Prednost nisu uspjeli sačuvati i susret je završio 2:2.
Naravno, pauze za osvježenje nisu uvijek razlog promjene tijeka utakmice. No, kako turnir bude odmicao, bit će sve jasnije postaju li ti prekidi važan čimbenik.
Bivši napadač Arsenala i Engleske Ian Wright jasno je izrazio svoje mišljenje. "Mislim da je to samo još jedan način za ubacivanje reklama, iz američke perspektive", rekao je.
Američka televizijska kuća Fox tijekom prve utakmice turnira između Meksika i Južne Afrike produžila je reklamni blok upravo tijekom pauze za osvježenje.
"Iskoristili su činjenicu da se govori kako je to za igrače, ali meni se ne čini da je tako", dodao je Wright.
Ipak, dok mnogi kritiziraju ove prekide, postoje i oni koji ih smatraju korisnom promjenom.
"Uvijek me zanima zdravlje mojih igrača. Mislim da je ovo prava mjera – napraviti pauzu, osvježiti se i nastaviti", rekao je izbornik Španjolske Luis de la Fuente uoči utakmice protiv debitanta Zelenortskih Otoka.
Susret se igra u Atlanti, na stadionu s pomičnim krovom i sustavom kontrole temperature.
"Temperatura na stadionu bit će ugodna. Tijekom tjedna vidjeli smo vrlo visoke temperature. Teško je dugo biti izložen takvim uvjetima dok se fizički naprežete. Po mom mišljenju, najbolje je piti puno vode. Napraviti pauzu i pustiti ih da nekoliko sekundi dođu do zraka. Neće biti toliko vruće, ali moramo im omogućiti da se odmore, a zatim im u toj jednoj ili dvije minute dati nekoliko uputa", zaključio je.
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