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1:0 na Maksimiru

Evo što je Dinamo objavio nakon pobjede kakva se rijetko doživi

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N1 Info
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16. lis. 2026. 08:18
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Maksimir
Matija Habljak/PIXSELL

Nogometaši Dinama u drugom su kolu Europske lige stigli do iznimno važne pobjede savladavši belgijski Anderlecht s 1:0 na Maksimiru. Junak susreta bio je Dion Drena Beljo, koji je u 96. minuti hladnokrvno realizirao kazneni udarac i svojoj momčadi donio prve europske bodove ove sezone.

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Odmah po završetku dramatičnog dvoboja, zagrebački se klub na svojim društvenim mrežama oglasio uz dobro poznatu izreku nogometnih romantika: “Sei bella come un gol al 90” (“Lijepa si kao gol u 90. minuti”).

Zanimljivo je kako su upravo tu istu poruku prije dvije godine iskoristili i u taboru Hajduka nakon kasne pobjede nad Šibenikom, a ove večeri bila je to savršena posveta Beljinu pogotku koji je Maksimiru donio veliko slavlje.

Nakon uvodnog remija bez pogodaka protiv izraelskog Hapoela, Modri su ovim trijumfom značajno popravili dojam i trenutno drže 14. mjesto na ljestvici Europske lige, poziciju koja garantira plasman u doigravanje, prenosi Sport Klub.

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Teme
anderlecht dinamo dion drena beljo maksimir

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