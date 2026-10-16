1:0 na Maksimiru
Evo što je Dinamo objavio nakon pobjede kakva se rijetko doživi
Nogometaši Dinama u drugom su kolu Europske lige stigli do iznimno važne pobjede savladavši belgijski Anderlecht s 1:0 na Maksimiru. Junak susreta bio je Dion Drena Beljo, koji je u 96. minuti hladnokrvno realizirao kazneni udarac i svojoj momčadi donio prve europske bodove ove sezone.
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Odmah po završetku dramatičnog dvoboja, zagrebački se klub na svojim društvenim mrežama oglasio uz dobro poznatu izreku nogometnih romantika: “Sei bella come un gol al 90” (“Lijepa si kao gol u 90. minuti”).
Zanimljivo je kako su upravo tu istu poruku prije dvije godine iskoristili i u taboru Hajduka nakon kasne pobjede nad Šibenikom, a ove večeri bila je to savršena posveta Beljinu pogotku koji je Maksimiru donio veliko slavlje.
Nakon uvodnog remija bez pogodaka protiv izraelskog Hapoela, Modri su ovim trijumfom značajno popravili dojam i trenutno drže 14. mjesto na ljestvici Europske lige, poziciju koja garantira plasman u doigravanje, prenosi Sport Klub.
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