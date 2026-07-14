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Svijet ne može vjerovati što je Haaland donio kući iz SAD-a: "Pratio me..."
Erling Haaland još jednom je završio u središtu pozornosti nakon završetka nastupa Norveške na Svjetskom prvenstvu 2026., ali ovaj put razlog nije bio nogomet.
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Po povratku u Oslo nakon ispadanja Norveške u četvrtfinalu od Engleske, fotografi su snimili napadača kako iz zrakoplova izlazi noseći prepariranog rakuna koji u šapama drži bocu viskija. Neobičan prizor ubrzo je postao viralan na društvenim mrežama.
"Pratio me kući"
Haaland je na društvenoj mreži X duhovito komentirao fotografije koje su obišle internet. "Pratio me kući", napisao je uz emotikone rakuna i nasmijanog lica.
It followed me home 🦝🤣 pic.twitter.com/IwMhgv0CAb— Erling Haaland (@Erling) July 13, 2026
Na Instagramu je zatim uključio i svoje pratitelje te ih zamolio da pomognu odabrati ime novom "ljubimcu". Ponudio je četiri prijedloga – Cowboy, Ranger, TEX i R.O.W. (Raccoon on Wheels), pri čemu je posljednja opcija aludirala na proslavu pogotka veslanjem koja je tijekom prvenstva postala zaštitni znak norveške reprezentacije.
Fanovi otkrili odakle dolazi neobični suvenir
Ljubitelji nogometa brzo su pronašli i mjesto gdje je Haaland kupio rakuna. Riječ je o prepariranom suveniru nazvanom Whiskey Raccoon, koji se prodaje u trgovini Wild Bill's Western Store u Dallasu u saveznoj državi Teksas, piše People.
Prema informacijama koje su podijelili korisnici društvenih mreža, cijena ovog neobičnog suvenira iznosi oko 750 američkih dolara (oko 650 eura).
Went to Wild Bill’s yesterday and bought Haaland’s cowboy hat for my son. Wild Bill had nothing to say but great things about Erling’s visit. pic.twitter.com/KdieaIXh8f— Alex Price (@AlexAtSnowflake) July 13, 2026
Haaland je još tijekom Svjetskog prvenstva na Snapchatu objavio video iz iste trgovine, pa mnogi vjeruju da je upravo tada odlučio kupiti rakuna. Iz trgovine su poručili kako su oduševljeni činjenicom da je jedan od najboljih nogometaša svijeta njihov kupac.
Sjajno prvenstvo za Norvešku
Iako je Norveška svoj nastup završila u četvrtfinalu porazom od Engleske, Haaland je bio jedna od najvećih zvijezdi turnira. Svojim igrama predvodio je reprezentaciju do povijesnog uspjeha i stekao još veću popularnost među navijačima diljem svijeta.
Unatoč ispadanju, Haaland nije skrivao zadovoljstvo nastupom svoje reprezentacije na Svjetskom prvenstvu. "Mislim da mi je ovo, iskreno, promijenilo život", rekao je nakon završetka turnira.
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