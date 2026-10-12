Oglas

I RODITELJI ĆE PLATITI

Tinejdžer istrčao na teren zbog selfija s nogometnom zvijezdom pa dobio drastičnu kaznu

author
Hina
|
12. lis. 2026. 08:52
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
reuters
REUTERS/Piroschka Van De Wouw

Nizozemski nogometni savez odredio je 13-godišnjem navijaču zabranu ulaska na nogometne stadione u zemlji na pet godina nakon što je utrčao na teren tijekom utakmice Lige nacija između Nizozemske i Njemačke kako bi snimio selfie s Tijjanijem Reijndersom, prenijela je dpa.

Oglas

Tinejdžer mora platiti i novčanu kaznu od 100 eura, objavili su mediji u nedjelju. 

"Vrhunski sport odvija se na terenu, a igrači moraju moći nastupati sigurno i nesmetano. Stoga je gledateljima strogo zabranjen ulazak na teren. Na to se upozorava na više mjesta na stadionu”, priopćio je savez.

Puno strože mogli bi biti kažnjeni dječakovi roditelji. Savez ih namjerava teretiti za naknadu štete prema građanskom pravu ako UEFA sankcionira nizozemski savez zbog incidenta sa selfijem koji se dogodio 24. rujna.

Pročitajte još

Teme
nizozemska nizozemska nogometna reprezentacija selfie tijjani reijnders

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ