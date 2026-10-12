Tinejdžer istrčao na teren zbog selfija s nogometnom zvijezdom pa dobio drastičnu kaznu

REUTERS/Piroschka Van De Wouw

Nizozemski nogometni savez odredio je 13-godišnjem navijaču zabranu ulaska na nogometne stadione u zemlji na pet godina nakon što je utrčao na teren tijekom utakmice Lige nacija između Nizozemske i Njemačke kako bi snimio selfie s Tijjanijem Reijndersom, prenijela je dpa.

Podijeli

Oglas

Tinejdžer mora platiti i novčanu kaznu od 100 eura, objavili su mediji u nedjelju.

"Vrhunski sport odvija se na terenu, a igrači moraju moći nastupati sigurno i nesmetano. Stoga je gledateljima strogo zabranjen ulazak na teren. Na to se upozorava na više mjesta na stadionu”, priopćio je savez.

Puno strože mogli bi biti kažnjeni dječakovi roditelji. Savez ih namjerava teretiti za naknadu štete prema građanskom pravu ako UEFA sankcionira nizozemski savez zbog incidenta sa selfijem koji se dogodio 24. rujna.

5 Jahre Stadionverbot für ein Selfie mit Tijjani Reijnders 🤳



Der 13-jährige Flitzer erhält für das Betreten des Spielfelds während #NEDGER ein landesweites Stadionverbot.



Statt der üblichen 450€ Geldstrafe werden nur 100€ fällig, mögliche UEFA Strafe wird weitergereicht. pic.twitter.com/vGFZAk6Utz — oranjefussball 🇳🇱 (@oranjefussball) October 10, 2026