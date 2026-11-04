POTPUNO IZGUBIO KONTROLU
VIDEO / Nevjerojatne scene na terenu: Srpski trener glavom udario suca, sve snimile kamere
Utakmicu 16. kola Prve lige Srbije između Bora 1919 i Spartaka Ždrepčeva krv obilježio je ozbiljan incident koji bi mogao rezultirati teškim disciplinskim kaznama. Trener domaće momčadi Zoran Vasiljević glavom je udario četvrtog suca Nikolu Bikića, a cijeli događaj zabilježile su kamere.
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Susret odigran u ponedjeljak na stadionu Kraljevica u Zaječaru završio je pobjedom gostujućeg Spartaka rezultatom 1:0, no rezultat je ostao u sjeni skandaloznih scena uz teren.
Incident se dogodio u 73. minuti, nakon što je glavnom treneru Bora 1919 Zoranu Vasiljeviću pokazan crveni karton.
Trener izgubio kontrolu i udario suca
Četvrti sudac Nikola Bikić prišao je klupi domaće momčadi, gdje je uslijedila žestoka verbalna rasprava s članovima stručnog stožera.
Situacija je brzo eskalirala, a najburnije je reagirao Vasiljević.
U jednom trenutku trener Bora naglo je krenuo prema Bikiću i udario ga glavom, javlja srpski Sport klub.
Od siline udarca sudac je izgubio ravnotežu, ali je uspio ostati na nogama.
Međutim, sukob se tu nije završio. Prema izvješću s utakmice, Vasiljević je nastavio s prijetnjama i uvredama, dok su se oko četvrtog suca okupili i drugi članovi stručnog stožera domaće momčadi.
Crveni karton dobio i pomoćni trener
Na videosnimci utakmice čuju se psovke i uvrede, a napeta atmosfera prijetila je prerastanjem u još ozbiljniji fizički sukob.
U jednom trenutku gotovo cijeli stručni stožer Bora okupio se oko četvrtog suca, dok se Vasiljević, unatoč prethodnom isključenju, ponovno vratio u prostor uz aut-liniju i nastavio raspravu.
Crveni karton dobio je i Vladan Žujović, pomoćni trener domaće momčadi.
U izvješću se navodi i da reakcije sudačke ekipe, predvođene Aleksandrom Lukićem, nisu pridonijele smirivanju situacije.
Sudionicima incidenta prijete ozbiljne kazne
Incident je prijavljen nadležnim tijelima, a očekuje se da će slučaj razmatrati Disciplinska komisija, na čijem je čelu Ivan Nikolić.
S obzirom na fizički napad na službenu osobu, Vasiljević bi se mogao suočiti s dugotrajnom suspenzijom, dok bi disciplinski postupak mogao obuhvatiti i druge sudionike sukoba.
Konačne sankcije bit će poznate nakon odluke nadležnih tijela.
Snimka incidenta iz 73. minute utakmice jasno prikazuje trenutak u kojem trener Bora glavom udara četvrtog suca.
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