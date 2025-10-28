el-fasher
Nakon propalih pregovora, 260.000 zarobljeno u Sudanu: Masakri RSF-a vidljivi na satelitu
Humanitarni istraživački laboratorij Sveučilišta Yale (HRL) objavio je u utorak snimke na kojima se vide tamne crveno-smeđe mrlje koje prekrivaju tlo na više lokacija na kojima su, prema izvješćima, pripadnici RSF-a pucali na stanovnike Sudana.
Masovna ubojstva u El-Fasheru
Mrlje su u skladu s promjenom boje koju uzrokuje isušivanje krvi, kao i s izvještajima o kretanju boraca RSF-a.
„Najmanje tri od tih crvenkastih pojava imaju obližnje objekte veličine oko 1,3 do 2,0 metra, što je u skladu s dimenzijama ljudskih tijela,“ navodi se u izvješću HRL-a.
„Yale HRL identificirao je više vjerodostojnih izvještaja o masovnim ubojstvima u El-Fasheru, objavljenih na društvenim mrežama i iz otvorenih izvora. Postoje brojna izvješća o civilima koji su poginuli pokušavajući pobjeći iz El-Fashera, uključujući i one koji su umrli od rana zadobivenih od RSF-a", prenosi Middle East Eye.
Policija je upala u El-Fasher u nedjelju, izazvavši ubojstva i zlostavljanja koja su u mnogim slučajevima zabilježili sami borci RSF-a.
Jedan video prikazuje borca RSF-a kako puca iz puške tipa Kalašnjikov na nanaoružanog starijeg muškarca koji leži na tlu.
🚨HUMAN SECURITY EMERGENCY🚨— Humanitarian Research Lab (HRL) at YSPH (@HRL_YaleSPH) October 27, 2025
El-Fasher has fallen to RSF. HRL finds evidence of mass killings including door-to-door clearance operations and objects consistent with reported bodies on berm entrapping El-Fasher.#KeepEyesOnSudan
🛰️@AirbusSpace @Maxarhttps://t.co/1HApllgNL5 pic.twitter.com/yrCbM5HxeP
Napredovanje RSF-a nakon propalih pregovora u Washingtonu
Napredovanje RSF-a dogodilo se samo nekoliko sati nakon neuspjelih pregovora o prekidu vatre u Washingtonu.
Krajem prošlog tjedna postojala je nada da bi pregovori pod pokroviteljstvom SAD-a mogli donijeti neki pomak.
Međutim, izvori su za Middle East Eye rekli da su Ujedinjeni Arapski Emirati, koji su najvažniji pokrovitelj RSF-a, odbijali raspravljati o situaciji u El-Fasheru, koji je pod opsadom već više od 500 dana.
If you’re scrolling, PLEASE leave a dot.— Eye on Gaza (@arisaqz1) October 27, 2025
-Sudan 🇸🇩 pic.twitter.com/BFZPIK5Vuy
U nedjelju 260 tisuća ljudi zarobljeno
Borci RSF-a su u nedjelju ušli u grad, gdje je oko 260.000 ljudi bilo zarobljeno, zauzeli vojnu bazu i slomili obranu.
RSF tvrdi da kontrolira grad, opisujući njegovo zauzimanje kao „presudnu prekretnicu“, nakon što su paravojne snage prethodnih mjeseci izgubile značajan teritorij od Sudanskih oružanih snaga.
Također u utorak, list The Guardian pozivajući se na dokumente UN-a, izvijestio je da je RSF koristio britansku vojnu opremu.
Otkriveno je da su u borbenim zonama u Sudanu pronađeni britanski sustavi za ciljanje malokalibarskog oružja i motori za oklopne transportere.
Otkriće će vjerojatno povećati pritisak na britanski izvoz oružja u UAE, budući da Abu Dhabi opskrbljuje RSF oružjem, novcem i plaćenicima, kao i političkom potporom u pregovorima o okončanju sukoba.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare