Pomoć primao od 1972.
50 godina se pretvarao da je slijep. Od države je primio više od milijun eura
Talijanska financijska policija razotkrila je prevaranta koji je tvrdio da je potpuno slijep i više od pola stoljeća neosnovano primao državnu pomoć.
Oglas
Više od dva mjeseca detektivi iz grada Azignano, blizu Vicenze u Italiji, potajno su promatrali, pratili i snimali sedamdesetogodišnjaka koji živi u tom gradu.
Posebno su obraćali pažnju na to kako na tržnici pažljivo bira voće i povrće, plaća gotovinom, obavlja vrtne poslove i koristi škare za obrezivanje živice ili se šeta gradskim ulicama.
Sva ta djela sama po sebi nisu kažnjiva, no u ovom slučaju bila su dokaz gotovo 50-godišnje prijevare.
Pokazalo se da je muškarac sve te radnje mogao samostalno obavljati, bez pomoći drugih ljudi ili pomagala.
To je, naravno, u suprotnosti s njegovom tvrdnjom da je potpuno slijep.
Pomoć za slijepe primao od 1972. godine
Istragu je pokrenula lokalna jedinica financijske policije, koja je posumnjala da muškarac od 1972. godine neosnovano prima naknade i subvencije za slijepe.
Ukupno je tijekom tih godina primio više od milijun eura pomoći.
Na temelju čvrstih dokaza koje je prikupila financijska policija, a potkrijepilo ih je i stručno izvješće, tužiteljstvo u Vicenzi podiglo je optužnicu protiv neimenovanog sedamdesetogodišnjaka.
Istodobno je financijska policija obavijestila nadležne institucije da prevarantu odmah obustave isplatu socijalnih naknada, pišu tamošnji mediji.
Sedamdesetogodišnjak će se, naravno, zbog prijevare morati braniti pred sudom.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas