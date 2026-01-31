AfD je na pragu preuzimanja moći, a ovaj čovjek predvodi ofenzivu

Ulrich Siegmund, 35-godišnji čelnik AfD-a u njemačkoj saveznoj pokrajini Saskoj-Anhalt, profilirao se kao novo, umjerenije lice njemačke krajnje desnice. Iako njegova stranka ostaje opterećena skandalima, unutarnjim sukobima i ekstremističkim reputacijama, Siegmundov osobni stil – smiren, medijski vješt i pomirljiv – znatno se razlikuje od uobičajenog AfD-ova nastupa.
Oglas
40 posto potpore
Nekoliko dana prije Božića, za govornicom pokrajinskog parlamenta, Ulrich Siegmund započinje govor šalom.
„Nitko ne bi trebao biti prisiljen plaćati dezinformacije“, poručuje čelnik zastupnika krajnje desne Alternative za Njemačku (AfD) u Saskoj-Anhaltu, napadajući javne televizije ARD i ZDF, koje već godinama trpe optužbe o političkoj pristranosti i previsokim troškovima.
Kao primjer navodi dokumentarac o „radikalnim kršćanima s desnice“, pa dodaje: „Svi znamo taj osjećaj – sjedite u vlaku i nadate se da pokraj vas neće sjesti neki radikalni kršćanin.“ Zastupnici AfD-a reagiraju smijehom.
Mein Ministerpräsident für Sachsen-Anhalt 💙 Ulrich Siegmund 💙 pic.twitter.com/nUIlmVQrlF— Skaði 💙 (@skadi_blue) January 28, 2026
Poraz kao politički alat
Iako je prijedlog AfD-a o izlasku iz sustava javne radiotelevizije unaprijed osuđen na propast, Siegmund poraz koristi kao politički alat. Snimku govora objavljuje na društvenim mrežama uz poruku: „Ovako nas manipuliraju.“ Na TikToku ga prati više od 600 tisuća ljudi, piše POLITICO.
Uoči izbora u rujnu, AfD u Saskoj-Anhaltu prema anketama ima oko 40 posto potpore i realnu šansu osvojiti apsolutnu većinu – prvi put u povijesti stranke. Time bi bio probijen politički „vatrozid“ kojim se AfD drži podalje od vlasti.
Za razliku od nacionalnog vodstva AfD-a, Siegmund se predstavlja kao umjeren, pristupačan i poslovno orijentiran političar. Njegov stil nailazi na prihvaćanje čak i među dijelom poduzetnika koji AfD inače ne podržavaju.
No stranka ostaje opterećena unutarnjim sukobima, skandalima i radikalnim programom. Ako AfD preuzme vlast, Berlin bi mogao reagirati snažnim političkim i financijskim pritiskom, što bi otvorilo dosad neviđen sukob između savezne i pokrajinske vlasti.
Hoće li Ulrich Siegmund ostati fusnota ili postati simbol prekretnice njemačke politike, znat će se nakon izbora.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas