PARTY ZA INFLUENCERE
Afera u Mađarskoj: Orbanova kći organizirala zabavu koja će građane stajati osam milijuna eura
Mađarska turistička agencija organizirala je u svibnju 2024. godine višednevni program za brojne svjetske influencere u Budimpešti, a prema dokumentima pribavljenima nakon zahtjeva za pristup informacijama, cijeli je projekt porezne obveznike stajao oko osam milijuna eura.
Budimpeštu su u svibnju 2024. posjetili brojni poznati influenceri, među kojima su bili YouTuber David Dobrik, britanski boksač i reality zvijezda Tommy Fury te influencerice Olivia Palermo i Hannah Stocking. Njihov dolazak organizirala je Mađarska turistička agencija (MTÜ), dok su troškove pokrili mađarski porezni obveznici, piše portal 444.hu.
U početku se tvrdilo da je organizacija ekstravagantnog događaja, uključujući troškove povezane sa slavnim gostima, iznosila oko četiri milijuna eura. Naknadno se pokazalo da je konačni račun bio približno dvostruko veći.
Prema dostupnim informacijama, iza projekta je stajala Ráhel Orbán, kći tadašnjeg mađarskog premijera Viktora Orbána. Ona je osmislila ideju prema kojoj bi strani influenceri s velikim brojem pratitelja posjetili Budimpeštu i kroz posebno pripremljen program na društvenim mrežama predstavljali mađarsku prijestolnicu kao luksuznu destinaciju.
MTÜ je projekt nazvan "Budapest Influencer Trip" najavio u travnju 2024. godine. Tada je direktor agencije László Könnyid najavio dolazak približno 50 stranih blogera i vlogera s više od deset međunarodnih tržišta, kao i oko stotinu domaćih kreatora sadržaja.
Influenceri su u Budimpešti boravili od 22. do 24. svibnja. Tijekom tog razdoblja sudjelovali su u nizu ekskluzivnih događanja, među kojima su bili brunch u luksuznom hotelu Párizsi Udvar i zabava na Ribarskoj utvrdi, gdje su nastupili poznati DJ-evi Guy Gerber i The Martinez Brothers.
Među gostima David Dobrik i Tommy Fury
Cjelovit popis pozvanih influencera nije bio javno objavljen pa se o sudionicima moglo doznati uglavnom iz njihovih objava na društvenim mrežama.
Među gostima je bio David Dobrik, YouTuber slovačkog podrijetla koji je karijeru izgradio u SAD-u i ima desetke milijuna pratitelja. Na putovanju je sudjelovao i Tommy Fury, britanski profesionalni boksač, reality zvijezda i polubrat bivšeg svjetskog prvaka Tysona Furyja.
U Budimpeštu su stigle i influencerice Olivia Palermo, Devon Rodriguez i Hannah Stocking. Jedna od gošći, influencerica Kefaja Abudaje, u objavljenom je videu zahvalila Ráhel Orbán na organizaciji putovanja.
"Rahel, volimo te, zaista, i hvala ti na svemu. Divna si, uživamo u svakom trenutku ovdje. Kunem se, stvarno tako mislim, i ne samo ja, već sve djevojke", poručila joj je.
Mađarska vlada branila je projekt argumentom da je razvoj turizma pitanje od nacionalnog interesa jer taj sektor osigurava egzistenciju stotinama tisuća obitelji.
Posao dobile tvrtke povezane s vlašću
Za organizaciju kampanje, komunikaciju i odabir influencera angažirane su tvrtke New Land Media i Media Dynamics, koje su u vlasništvu mađarskog poduzetnika Gyule Balásyja.
Prema pisanju mađarskog portala 444.hu, njegove tvrtke godinama ostvaruju velike prihode putem državnih ugovora za marketinške i komunikacijske usluge. Sudjelovale su i u međunarodnoj promotivnoj kampanji povezanoj s dolaskom influencera u Budimpeštu.
Projekt je i ranije bio predmet kritika, među ostalim zbog angažmana Ráhel Orbán, korištenja luksuznih hotela i ugostiteljskih objekata povezanih s poslovnim krugovima bliskima vlasti te ukupne cijene.
Mađarski dužnosnici ranije su navodili da je inicijativa koštala oko 1,5 milijardi forinti, odnosno nešto više od četiri milijuna eura.
Međutim, dokumenti pribavljeni nakon zahtjeva za pristup informacijama pokazuju da je stvarni trošak bio znatno veći. Prema tim dokumentima, projekt je stajao oko tri milijarde forinti, odnosno približno osam milijuna eura.
U troškove su, među ostalim, bili uključeni smještaj, luksuzni restorani i privatna događanja za strane i domaće influencere.
Kritičari su zbog toga doveli u pitanje opravdanost korištenja javnog novca za ekskluzivni program namijenjen influencerima. Mađarske vlasti, s druge strane, inzistirale su na tome da je riječ o ulaganju u međunarodnu promociju Budimpešte i mađarskog turizma.
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