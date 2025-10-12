Afganistan u noćnim sukobima na granici ubio na desetke pakistanskih vojnika

Afganistanske vlasti objavile su u nedjelju da su njihove snage ubile 58 pakistanskih vojnika tijekom noći, optužujući susjedni Pakistan za povredu teritorijalnog integriteta zemlje.
Ranije ovog tjedna, afganistanske vlasti optužile su Pakistan za bombardiranje glavnog grada Kabula i jedne tržnice na istoku zemlje. Pakistan nije preuzeo odgovornost za napad.
Glasnogovornik talibanske vlade, Zabihullah Mujahid, izjavio je da su afganistanske snage zauzele 25 pakistanskih vojnih položaja i da je 30 pakistanskih vojnika ranjeno, prenosi EuroNews.
"Situacija na svim službenim granicama i de facto linijama Afganistana je pod potpunom kontrolom, a ilegalne aktivnosti su u velikoj mjeri spriječene“, rekao je Mujahid na konferenciji za novinare u Kabulu.
Pakistan je ranije izvodio napade na lokacije unutar Afganistana za koje tvrdi da su skrovišta militanata, no ti su udari bili u udaljenim i planinskim područjima. Dvije su se strane i ranije sukobljavale duž granice.
Ministarstvo obrane talibanske vlade priopćilo je u ranim jutarnjim satima u nedjelju da su njihove snage provele „odmazdne i uspješne operacije“ duž granice.
„Ako suprotna strana ponovno prekrši teritorijalni integritet Afganistana, naše oružane snage su u potpunosti spremne obraniti granice nacije i pružiti snažan odgovor", dodalo je ministarstvo.
