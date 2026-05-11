Albares: EU treba vlastitu vojsku. Ne možemo se stalno pitati što će SAD sljedeće učiniti

EU mora izgraditi vlastitu vojsku kako protivnici poput Rusije ne bi bili u iskušenju iskoristiti sumnje oko toga bi li joj SAD priskočio u pomoć, rekao je španjolski ministar vanjskih poslova José Manuel Albares za Politico.
„Ne možemo se buditi svako jutro pitajući se što će SAD sljedeće učiniti“, rekao je Albares u ekskluzivnom intervjuu za Politicov Playbook u Madridu uoči današnjeg sastanka Vijeća za vanjske poslove u Bruxellesu. „Naši građani zaslužuju bolje.“
Albares je iransku krizu opisao kao ključni trenutak za europsku stratešku autonomiju. „Ovo je trenutak suvereniteta i neovisnosti Europe. Amerikanci nas pozivaju na to“, rekao je. „Moramo se osloboditi ovisnosti. Biti slobodan od ovisnosti znači biti slobodan od prisile, bilo da je riječ o carinama ili prijetnji vojnom silom. I slobodan od posljedica tuđih odluka.“
Podsjećamo, Madrid je američkim vojnim zrakoplovima uskratio pristup svojim vojnim bazama za rat, a SAD je odgovorio prijetnjama trgovinskim embargom protiv Španjolske, povlačenjem vojnika pa čak i suspenzijom iz NATO-a.
„Treba nam vojska, zajednička obrambena sposobnost“, rekao je Albares, dodajući da to ne treba shvatiti kao pokušaj podrivanja NATO-a. „Sjedinjene Države kontinuirano jačaju svoju vojsku i nitko ne smatra da to slabi NATO. Ako NATO više ne pruža sigurnost kakvu je pružao prije… onda mi Europljani moramo učiniti više.“
„Čarolija NATO-a je u tome što ste članica NATO-a i ništa se ne događa jer se nitko ne usuđuje provjeriti funkcionira li članak 5 doista ili ne“, rekao je Albares, referirajući se na klauzulu o kolektivnoj obrani Saveza. „To je ono što moramo ponovno stvoriti — odvraćanje. Da, ako se želiš petljati sa mnom, idi negdje drugdje. Jer ćemo stajati zajedno.“
Mi iskreno vjerujemo u transatlantske odnose“, rekao je Albares. „Za mene su Sjedinjene Države povijesni prirodni saveznik Europljana.“ No dodao je: „Potrebni su nam i Europljani i Amerikanci. I moramo prihvatiti da Trumpova administracija ima novu viziju i nove ideje o transatlantskim odnosima.“
Albaresove izjave odražavaju širu promjenu tona u EU-u, tumači Politico, jer čak i zemlje koje su najviše sklone transatlantskom savezništvu sada moraju prihvatiti činjenicu da Washington više nije predvidiv saveznik — spoznaju koju je dodatno izoštrio rat s Iranom.
