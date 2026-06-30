Američki general europskoj državi: "Tako se gradi odvraćanje. Ne riječima, nego čizmama u blatu"

Jaap Arriens / AFP

SAD će stajati uz svoje europske saveznike u obrani baltičkih zemalja, rekao je u utorak u Estoniji zapovjednik kopnenih snaga NATO-a u Europi Chris Donahue, dok je njemački ministar obrane poručio da je dodatni stožer za obranu Baltika dokaz spremnosti NATO-a da brani svaki centimetar savezničkog teritorija.

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"Spremni ste učiniti više i slijediti riječi djelima, a Sjedinjene Države bit će tamo uz vas", rekao je američki general Chris Donahue u estonskom gradu Valgi.

"Tako se gradi odvraćanje: Ne riječima s govornice, nego čizmama u blatu", dodao je.

Donahue, koji će u četvrtak napustiti svoju dužnost, istovremeno obnaša dužnost šefa američke vojske u Europi i Africi.

Njemački ministar obrane Boris Pistorius rekao je da dodatni stožer za obranu Baltika dokazuje da će NATO braniti svaki centimetar savezničkog teritorija.

"To je vidljiva i snažna demonstracija jedinstva, spremnosti i naše kolektivne odlučnosti da branimo svaki centimetar savezničkog teritorija", rekao je Pistorius na ceremoniji kojom je zapovjedništvo nad savezničkim kopnenim snagama u Latviji i Estoniji predano njemačko-nizozemskom korpusu.

Vojnici NATO-a u sve tri baltičke zemlje, kao i u sjevernoj Poljskoj, do sada su bile pod zapovjedništvom jednog multinacionalnog stožera sa sjedištem u Szczecinu u Poljskoj.