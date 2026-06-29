Jandroković: Nestabilnost jedne regije može utjecati na sigurnost svih NATO članica

Samit je poslao poruku "o važnosti jedinstva saveznika, daljnjeg ulaganja u obrambene sposobnosti i nove tehnologije te očuvanja snažnih transatlantskih odnosa kao temelja euroatlantske sigurnosti", a predsjednici parlamenata istaknuli su nužnost nastavka potpore Ukrajini "u njezinoj borbi za slobodu i dugoročnu sigurnost Europe", priopćio je Hrvatski sabor.

