Američki milijarder osobno jamči 40 milijardi dolara za Paramountovo "neprijateljsko preuzimanje" Warnera

Paramount je pojačao ulog u svojoj neprijateljskoj ponudi za preuzimanje Warner Bros. Discoveryja, objavivši u ponedjeljak da će Larry Ellison osobno jamčiti desetke milijardi dolara koje ulaže kako bi financirao transakciju. Obitelj Ellison također će omogućiti dioničarima uvid u financije obiteljskog trusta.
Upravni odbor Warner Bros. Discoveryja više je puta odbio Paramountovu ponudu, odlučivši se umjesto toga za ponudu Netflixa, za koju WBD tvrdi da je vrednija. Odbor je također naveo da je Paramount pogrešno predstavljao svoje namjere dioničarima WBD-a, dovodeći u pitanje legitimnost „iluzornog” predloženog financiranja tog posla, piše CNN.
Kako bi odgovorio na te kritike, Paramount je objavio da će osnivač Oraclea Larry Ellison – otac izvršnog direktora Paramounta Davida Ellisona – jamčiti svih 40,4 milijarde dolara vlastitog kapitala koje ulaže u financiranje posla vrijednog 78 milijardi dolara. Riječ je o velikom jamstvu, koje Larryja Ellisona izlaže riziku od otprilike jedne šestine njegove procijenjene neto imovine od oko 250 milijardi dolara ako nešto pođe po zlu.
Larry Ellison također je pristao da neće opozvati svoj obiteljski trust, što je moglo zakomplicirati potencijalno financiranje posla, a Paramount objavljuje dokumente koji potvrđuju da trust posjeduje 1,16 milijardi dionica Oraclea, što je upravni odbor WBD-a ranije doveo u pitanje.
Paramount je također povećao naknadu za raskid ugovora na 5,8 milijardi dolara s prethodnih 5 milijardi, čime se izjednačio s iznosom koji je Netflix obećao isplatiti dioničarima Warner Bros. Discoveryja ako posao propadne.
Jedan aspekt Paramountove ponude koji se nije promijenio jest njezina ukupna vrijednost.
Paramount je ponudio 30 dolara po dionici za WBD, uključujući CNN i ostale kabelske kanale. Netflix je ponudio 27,75 dolara po dionici za Warner Bros. i HBO. Međutim, Netflix i WBD tvrde da će planovi izdvajanja kabelskih imovina povećati ukupnu vrijednost tih kanala te da će u konačnici cjelokupnu tvrtku vrednovati više nego što to čini Paramountova ponuda.
Očekuje se da će upravni odbor WBD-a odgovoriti na revidiranu ponudu Paramounta. Budući da promjene rješavaju neka, ali ne i sva pitanja WBD-a, nije jasno hoće li odbor promijeniti svoje stajalište.
No, riječ imaju i dioničari, a neprijateljska priroda Paramountove ponude znači da bi vlasnici dionica WBD-a mogli odbaciti preporuku upravnog odbora.
Paramountova ponuda u velikoj se mjeri financira sredstvima kraljevskih obitelji Saudijske Arabije, Katara i Abu Dhabija, a upravni odbor WBD-a izrazio je zabrinutost zbog toga zašto Larry Ellison, jedan od najbogatijih ljudi na svijetu, treba toliku pomoć kako bi financirao posao.
Paramount je poručio da ima „neupitno osigurano financiranje”, a David Ellison je javno nazvao WBD „apsurdnim” zbog propitivanja financijske pouzdanosti podupiratelja posla. Dionice WBD-a (WBD) porasle su u ponedjeljak za 4%. Dionice Paramounta (PSKY) porasle su za 3%, dok su dionice Netflixa (NFLX) ostale nepromijenjene.
