Američki milijarder osobno jamči 40 milijardi dolara za Paramountovo "neprijateljsko preuzimanje" Warnera

Kako bi odgovorio na te kritike, Paramount je objavio da će osnivač Oraclea Larry Ellison – otac izvršnog direktora Paramounta Davida Ellisona – jamčiti svih 40,4 milijarde dolara vlastitog kapitala koje ulaže u financiranje posla vrijednog 78 milijardi dolara. Riječ je o velikom jamstvu, koje Larryja Ellisona izlaže riziku od otprilike jedne šestine njegove procijenjene neto imovine od oko 250 milijardi dolara ako nešto pođe po zlu.