Qeshm
Amerikanci napali iranski otok: Odjekuju eksplozije
SAD je u ponedjeljak kasno navečer izveo ograničene udare na iranski otok Qeshm, prema izvješćima američkih medija, samo nekoliko sati nakon što je američki potpredsjednik JD Vance izjavio kako je optimističan da se diplomatski napori za okončanje rata kreću u pravom smjeru.
Udari su opisani kao „obrambeni” te se ne smatraju signalom povratka općim neprijateljstvima, no dogodili su se uoči ključnih međuizbora na kojima se očekuje da će birači kazniti Republikansku stranku Donalda Trumpa zbog lančanog učinka koji je rat imao na troškove života u SAD-u, javlja Guardian.
Na pitanje postavljeno ranije u ponedjeljak je li razmatrao nastavak udara na Iran nakon međuizbora u utorak, Trump je odgovorio „ne”.
Cijena nafte pada uslijed nade u pomak prema okončanju rata u Iranu
U ponedjeljak navečer na otoku Qeshm čulo se nekoliko eksplozija, prema iranskim državnim medijima, dok su lokalni mediji naveli da je njihov uzrok nejasan. Udari – o kojima je prvi izvijestio Wall Street Journal (WSJ) – bili su usmjereni na rakete zemlja-zrak koje su se koristile protiv američkih ciljeva, navode Reuters i Associated Press.
Zapovjedništvo američkih oružanih snaga (US Central Command) nije odmah odgovorilo na upit novinske agencije Reuters za komentar, dok je WSJ te napade opisao kao dio niza udara izvedenih protiv te zemlje u proteklim tjednima koji nisu bili javno objavljeni.
List navodi da izvori sugeriraju kako su nedavni udari izvedeni u manjem obimu te da ih je Trumpova administracija namjerno držala u tajnosti kako ne bi poslala signal o namjeri obnavljanja vojne kampanje protiv Irana.
SAD je tijekom rata u više navrata gađao otok Qeshm. Smješten na samom ulazu u Hormuški tjesnac, otok je u prošlosti korišten za pokretanje napada na brodove u tom morskom prolazu.
Unatoč tome što su napadi proteklih tjedana prestali, Iran je nastavio provoditi blokadu tjesnaca gađajući naftne tankere, kontejnerske brodove i druga plovila koja su pokušala proći tim morskim putem.
Ako se potvrdi, ovaj bi napad predstavljao prvi javno poznati američki udar na Iran u proteklih nekoliko tjedana. Vance je u ponedjeljak izjavio da su on i Trump optimistični u pogledu postizanja sporazuma s Iranom, nakon što je Teheran otkrio da se vode neizravni pregovori s Washingtonom.
„I predsjednik i ja imamo prilično dobar osjećaj u pogledu izgleda za potencijalno postizanje pregovornog rješenja,” rekao je Vance novinarima. „Zasigurno smo ostvarili određeni napredak. Vidjet ćemo možemo li postići još više.”
"Nema rata koji bukti"
Obraćajući se mreži Fox News nekoliko sati prije otvaranja birališta u SAD-u u utorak, Trump je nastavio umanjivati značaj sukoba i njegov učinak na američko gospodarstvo.
„Nema rata koji bukti. Moglo bi se dogoditi ako ne postignu sporazum, ali oni jako žele sklopiti sporazum i postoje vrlo dobre šanse da ga postignemo.”
Govoreći iz Washingtona u svojoj završnoj poruci kampanje za međuizbore, Trump je pozdravio oštar pad cijena nafte do kojeg je došlo dok je njegova administracija isticala obnovljene diplomatske napore za okončanje rata. Rast cijena goriva uzrokovan ratom postao je jedno od glavnih pitanja međuizbora, pri čemu ankete pokazuju da će birači vjerojatno kazniti republikance zbog utjecaja na troškove života.
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