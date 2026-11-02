Otišli s pregovora: Iran nudi otvaranje Hormuza u dva dana, traži kraj blokade

"Naši zahtjevi su veoma jasno i transparentno artikulirani. Ti su zahtjevi razumni i logični: ne može se inicirati konačni sporazum niti se može ponovo otvoriti ili osigurati Hormuški tjesnac ako se ne okonča američka pomorska blokada, ako se ne poštuju iranski zahtjevi i zadovolje legitimne potrebe Irana", rekao je Bagej.