Amerikanci stradali u okršaju s kubanskim vlastima

Kubanske vlasti prethodno su priopćile da su četiri osobe ubijene, a šest drugih ranjeno nakon što je gliser registriran na Floridi pokušao ući u kubanske vode i otvorio vatru na graničare, što je dovelo do obračuna. Sva četvorica mrtvih bili su članovi posade glisera, a šest drugih članova posade je ozlijeđeno, priopćilo je kubansko Ministarstvo vanjskih poslova u jučerašnjem priopćenju, dodajući da je ranjen i zapovjednik broda kubanske granične patrole.