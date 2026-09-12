nepristupačan teren
Požar na Braču ne jenjava: Vatrena fronta je velika, probleme stvara i vjetar
Velika požarna fronta i dalje je aktivna na području kod Ložišća na Braču. Vatrogascima posao otežavaju nepristupačan teren, vjetar i brojni krakovi požara koji se povremeno ponovno aktiviraju.
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Požar na području kod Ložišća na Braču i dalje je aktivan, a vatrogasci se bore s velikom i zahtjevnom frontom. Vatra ima više krakova, a zbog nepristupačnog terena gašenje je dodatno otežano.
Situacija se stalno mijenja. Iako se požar na pojedinim dijelovima pokušava staviti pod kontrolu, svakih se toliko pojavljuju nova žarišta, zbog čega vatrogasci moraju biti posebno oprezni i brzo reagirati, javljaDalmacijaDanas.
Vatrogasne snage raspoređene su na ključnim područjima, dok se zbog dugotrajnog angažmana provode i rotacije vatrogasaca kako bi se osigurala njihova spremnost i nastavak intervencije.
Veliki problem predstavlja i vjetar koji ne ide na ruku vatrogascima te može dodatno širiti vatru i mijenjati smjer požarne fronte.
Požar gase 174 vatrogasca
Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković izjavio je u subotu, nakon helikopterskog izviđanja požarišta na otoku Braču, da je stanje povoljnije nego jučer, ali požar još nije stavljen pod kontrolu, a gašenje i dalje otežava vjetar.
Helikopterom su, kazao je, nadletjeli veliko požarište kako bi utvrdili stanje s obzirom na to da je teren zahvaćen požarom nepristupačan.
"Mogu reći da je situacija danas bolja nego jučer, ali vatra još nije stavljena pod kontrolu. Vatrogasci su usredotočeni na zapadni dio požarišta, gdje vatra koju raspuhuje vjetar snažno gori," rekao je Hini Tucaković koji je u subotu stigao na Brač, gdje je u četvrtak kasno navečer izbio požar između Ložišća i Grabovice.
Po njegovim riječima trenutačno kuće nisu ugrožene.
Upitan kad bi požar mogao biti stavljen pod kontrolu, Tucaković je rekao kako teško procjenjivati razvoj događaja jer vjetar mijenja smjer i raspiruje vatru, što zadaje poteškoće gasiteljima.
Požar gase 174 vatrogasca s 53 vozila. Iz zraka im pomažu AirTractori i kanaderi.
Vatrogasni zapovjednik otoka Brača Nikola Martinić Dragan ocijenio je da požar takvog intenziteta i veličine može biti ugašen tek kišom koje nema te će saniranje požarišta trajati danima.
Dosad je opožareno više od 3000 hektara šume, makije, niskog raslinja i trave.
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