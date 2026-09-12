Požar na Braču ne jenjava: Vatrena fronta je velika, probleme stvara i vjetar

"Mogu reći da je situacija danas bolja nego jučer, ali vatra još nije stavljena pod kontrolu. Vatrogasci su usredotočeni na zapadni dio požarišta, gdje vatra koju raspuhuje vjetar snažno gori," rekao je Hini Tucaković koji je u subotu stigao na Brač, gdje je u četvrtak kasno navečer izbio požar između Ložišća i Grabovice.