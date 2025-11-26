šef investicijskog fonda
Arhitekt Trumpovog plana za Ukrajinu - Tko je Kiril Dmitrijev?
Uloga Kirila Dmitrijeva u ruskoj vanjskoj politici sve je veća. Tko je on i kakva je njegova veza s Vladimirom Putinom?
Kirila Dmitrijeva, šefa ruskog državnog investicijskog fonda (RDIF), smatra se jednim od arhitekata plana od 28 točaka za mir u Ukrajini Donalda Trumpa. Diplomirao je na Stanfordu i ne samo da se može pohvaliti bliskim odnosima s Trumpovim zetom Jaredom Kushnerom, već i s utjecajnim moćnicima širom arapskog svijeta.
Takva biografija, zajedno sa njegovim bogatim poslovnim iskustvom, ali i vezama s članovima obitelji ruskog predsjednika Vladimira Putina, učinila ga je idealnim izborom za ulogu ruskog neslužbenog, alternativnog pregovarača.
Jedan od kanala ruske diplomacije
Njegov značaj za Kremlj porastao je od siječnja 2025, nakon početka drugog predsjedničkog mandata Donalda Trumpa. Tada se Kiril Dmitrijev pojavio kao jedan od glavnih ruskih pregovarača u mirovnim pregovorima o Ukrajini, ali i kao jedan od glavnih aktera u širim rusko-američkim odnosima.
U veljači 2025. Putin ga je imenovao za specijalnog predsjedničkog izaslanika za investicije i ekonomsku suradnju s inozemstvom. To je uslijedilo samo nekoliko dana nakon prvog sastanka ruskih i američkih predstavnika u Rijadu, na kojem je Dmitrijev sudjelovao.
Danas je Dmitrijev jedan od ključnih diplomatskih kanala Kremlja, navodi bivši ruski diplomat Boris Bondarev. Dok se ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov bavi američkim državnim tajnikom Marcom Rubiom, Dmitrijev je zadužen za kontakte s američkim specijalnim izaslanikom Stevom Witkoffom.
„Dmitrijev je kanal prema Witkoffu", kaže Bondarev i dodaje: „Witkoff je ranjiva, zapravo vrlo slaba karika u Trumpovoj administraciji. Svi su oni relativno slabi, ali on je najslabija. Zato je Dmitrijev dobio zadatak da radi s njim i da pokuša progurati ruski pristup preko te posebno slabe točke."
Kako je počela karijera Kirila Dmitrijeva
Kiril Dmitrijev, sin poznatog biologa Aleksandra Dmitrijeva, rođen je u Kijevu. Međutim, čini se da on nerado priznaje svoje podrijetlo – u intervjuu iz 2021. za neovisni ruski medij The Bell, budući pregovarač inzistirao je na formulaciji po kojoj nije rođen u Ukrajini, nego u Sovjetskom Savezu.
Nakon što je diplomirao na Stanfordu, kratko je ostao u Sjedinjenim Državama, gdje je, prema službenoj biografiji na web-stranici RDIF, započeo karijeru u investicijskoj banci Goldman Sachs i konzultantskoj kući McKinsey. Na kraju je odlučio karijeru graditi u Rusiji i Ukrajini.
U Rusiji je jednu od ključnih funkcija obavljao u rusko-američkoj firmi Delta Private Equity Partners, koja je raspolagala s oko 500 milijuna dolara. U Ukrajini je Dmitrijev vodio fond u vlasništvu zeta drugog ukrajinskog predsjednika, Leonida Kučme.
Dmitrijev je preuzeo sadašnju funkciju direktora Ruskog fonda za direktne investicije 2011. godine. Ta organizacija je osnovana kako bi privukla zapadni kapital u zemlju. Upravo u toj ulozi završio je na američkoj i europskoj listi sankcija na samom početku rata u Ukrajini.
Obiteljska veza s Vladimirom Putinom?
Ali, nisu samo profesionalna dostignuća dovela Dmitrijeva u prvi plan međunarodnih zbivanja. Njegov pravi kapital bila je njegova društvena mreža – kontakti koje je godinama pažljivo njegovao.
Ilja Šumanov, bivši direktor organizacije za borbu protiv korupcije Transparency International Rusija rekao je za DW da je veza sa zetom drugog ukrajinskog predsjednika otvorila Dmitrijevu vrata ruskoj političkoj i poslovnoj eliti.
„Ključni dio te mreže bila je Jekaterina Tihonova, navodno Putinova kćerka, koja je u bliskim odnosima sa suprugom Kirila Dmitrijeva", kaže Šumanov.
On tvrdi da odnos između obitelji Dmitrijev i Tihonove nadilazi prijateljstvo i da su obitelji tijesno povezane. Dmitrijev je bio član upravnih odbora nekoliko velikih ruskih kompanija, uključujući i onih sa značajnim državnim vlasništvom.
Kada je Putin primijetio Dmitrijeva
Dmitrijev je počeo djelovati kao posrednik još tijekom prvog Trumpovog mandata. List The Daily Beast 2020. ga je opisao kao „Putinovog čovjeka za novac", koji ima tajne veze s Kushnerom.
Jared Kushner, Trumpov zet i suprug Ivanke Trump, bio je zadužen za predsjednikove vanjskopolitičke zadatke. Iako u drugom mandatu nije toliko prisutan u javnosti, Kushner je nedavno sudjelovao u izradi Trumpovog mirovnog plana za Gazu, a prisustvovao je i mirovnim pregovorima o Ukrajini u Ženevi.
Tokom prvog mandata, Dmitrijev i Kushner razgovarali su o mogućim američkim investicijama u Rusiji – razgovori koji na kraju nisu rezultirali velikim projektima. Ali Dmitrijev je u prosincu 2023, gotovo dvije godine nakon početka velikog rata u Ukrajini, postao važna figura u ruskoj vanjskoj politici, navodi politički analitičar i bivši pisac Putinovih govora Abas Galjamov.
„Nakon početka rata, Putin gotovo da nije mogao nigdje putovati [zbog naloga za hapšenje Međunarodnog kaznenog suda]", podsjeća Galjamov. „Taj osjećaj izolacije duboko ga je zabrinjavao, kao i čitavu Rusiju. Tada je Kiril Dmitrijev preuzeo ulogu glavnog organizatora njegovog putovanja [u Saudijsku Arabiju i Ujedinjene Arapske Emirate].“
Osim što je organizirao samo putovanje, Dmitrijev i njegov investicijski fond uspjeli su privući investicije iz tih država, što je bio impresivan pothvat u vrijeme odliva zapadnog kapitala.
„Drugim riječima, pokazao se izuzetno efikasnim na međunarodnoj sceni“, kaže Galjamov.
Dmitrijev protiv Lavrova
Galjamov vidi Dmitrijeva kao osobu sklonu rješavanju neslaganja između SAD-a i Rusije putem kompromisa – za razliku od ruskog ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova koji je snažni zagovornik tvrde linije.
„Kada Putin osjeti da su stvarni pregovori neophodni, na scenu stupa Dmitrijev", primjećuje Galjamov. „Ali u mnogim situacijama Putin ne želi pregovarati. Lavrov je odraz tog načina razmišljanja.“
Galjamov ističe da je tijekom posljednje posjete američkog specijalnog izaslanika Witkoffa Moskvi, Putin s njim vodio razgovore bez Lavrova, ali u prisustvu Dmitrijeva i svog savjetnika Jurija Ušakova. Ipak, i dalje je nejasno da li takav Putinov izbor signalizira budući smjer ruske diplomacije.
