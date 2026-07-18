sudar dva automobila
Teška nesreća na A1 prema Zagrebu, poginula jedna osoba
N1 Info
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18. srp. 2026. 13:16
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U teškoj prometnoj nesreći koja se u subotu ujutro dogodila na autocesti A1 smrtno je stradala jedna osoba.
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Nesreća u kojoj su sudjelovala dva osobna automobila dogodila se oko 9.10 sati na autocesti A1 između 18. i 19. kilometra u smjeru Zagreba, priopćeno je iz policije.
Više o okolnostima nesreće bit će poznato nakon policijskog očevida.
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