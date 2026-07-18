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sudar dva automobila

Teška nesreća na A1 prema Zagrebu, poginula jedna osoba

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N1 Info
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18. srp. 2026. 13:16
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23.10.2025., .Zagreb- Ilustracija policije Photo: Zeljko Lukunic/PIXSELL
Zeljko Lukunic/PIXSELL

U teškoj prometnoj nesreći koja se u subotu ujutro dogodila na autocesti A1 smrtno je stradala jedna osoba.

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Nesreća u kojoj su sudjelovala dva osobna automobila dogodila se oko 9.10 sati na autocesti A1 između 18. i 19. kilometra u smjeru Zagreba, priopćeno je iz policije.

Više o okolnostima nesreće bit će poznato nakon policijskog očevida.

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Teme
autocesta a1 desinec policija prometna nesreća

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