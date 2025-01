Biden se zahvalio Amerikancima: “Bila mi je životna privilegija služiti ovoj naciji”

Podijeli :

SAUL LOEB / AFP

Američki predsjednik Joe Biden zahvalio je Amerikancima na "ljubavi i potpori" za vrijeme njegova mandata, u emotivnoj objavi uoči njegova službenog oproštajnog obraćanja naciji u srijedu navečer.

“Dao sam srce i dušu našoj naciji”, istaknuo je Biden u pismu koje je objavila Bijela kuća. “I bio sam milijun puta blagoslovljen u zamjenu za ljubav i potporu američkog naroda”.

Biden (82) će u ponedjeljak predati dužnost Donaldu Trumpu koji je pobijedio na predsjedničkim izborima u studenom prošle godine.

Biden želi ublažiti sankcije Kubi u posljednjim danima prije Trumpa

Biden, demokratski veteran, neće samo napustiti Bijelu kuću nakon četiri godine na čelu najmoćnije svjetske demokracije nego i zaključiti svoju političku karijeru.

“Bila mi je životna privilegija služiti ovoj naciji više od 50 godina”, napisao je Biden.

“Nigdje drugdje na Zemlji ne bi dijete skromnih korijena iz Scrantona u Pennsylvaniji i Claymonta u Delawareu, koje je mucalo, jednoga dana moglo sjediti za stolom u Ovalnom uredu kao predsjednik Sjedinjenih Država”, rekao je.

Bijela kuća također je objavila dug popis Bidenovih postignuća u svojstvu predsjednika, uključujući “povijesni oporavak” od pandemije koronavirusa i “gospodarski rast i snižavanje troškova”.

No mnogi Amerikanci sjećat će ga se i po njegovu inzistiranju da se kandidira za drugi mandat iako se dugo postavljalo pitanje je li on za to sposoban zbog svoje dobi i mentalne svježine.

Nakon katastrofalnog nastupa u televizijskoj debati, Biden se naposljetku povukao iz utrke samo nekoliko mjeseci prije izbora pa su demokrati nominirali potpredsjednicu Kamalu Harris za predsjedničku kandidatkinju.

“Povijest je u vašim rukama. Moć je u vašim rukama. Ideja Amerike u vašim je rukama. Moramo samo sačuvati vjeru i pamtiti tko smo”, zaključio je u pismu Biden.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.