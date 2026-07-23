Njemačka
Ekstremno desni AfD i u Berlinu preuzeo vodstvo
Desničarsko-populistička Alternativa za Njemačku (AfD) postala je najjača stranka i u gradu-saveznoj pokrajini Berlinu uoči lokalnih izbora u rujnu, objavljeno je u četvrtak.
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Da se izbori za pokrajinski parlament u Berlinu održavaju sada, zaAfD bi glasalo 19 posto ispitanih, što je dva posto više nego prilikom posljednjeg ispitivanja, proizlazi iz ispitivanja instituta INSA po nalogu portala Nius.
Trenutno vladajuću Kršćansko-demokratsku uniju (CDU) te oporbenu stranku Ljevica podržava 18 posto ispitanih.
Stranku Zeleni bi biralo 16 a socijaldemokrate (SPD), koji posljednjih pet godina kao manji partner vlada Berlinom u koaliciji s CDU-om, 13 posto.
CDU je pretrpio lagane gubitke nakon što je prije nekoliko dana aktualni gradonačelnik-premijer Berlina Kai Wegner najavio da se više neće kandidirati kao vodeći kandidat demokršćana.
Njegov nasljednik Stefan Evers je odmah nakon preuzimanja funkcije glavnog kandidata CDU-a na predstojećim izborima 20. rujna, izazvao reakcije u dijelovima javnosti nakon što se provozao jednom četvrti u kojoj pretežito žive Arapi slušajući glasno izraelsku pop glazbu.
Kritičari Eversu, koji se u javnosti izjasnio kao homoseksualac, predbacuju nepotrebno polemiziranje u ionako napetoj situaciji u Berlinu koju uzrokuju učestali propalestinski prosvjedi.
Njegov prethodnik je morao odustati od ponovljene kandidature nakon što je otkriveno da tijekom nestanka struje u veljači, do čega je došlo nakon sabotaže za koju se sumnjiče ekstremno ljevičarski aktivisti, nije odmah reagirao nego je, kako su to kasnije otkrili mediji, prvo odigrao dogovorenu partiju tenisa.
U drugim ispitivanjima tijesnu prednost ima stranka Ljevica koja bi mogla sastaviti sljedeću vladu sa SPD-om i Zelenima.
U rujnu se održavaju izbori i u saveznim pokrajinama Saska-Anhalt i Mecklenburg – Zapadno Pomorje gdje u ispitivanjima AfD također vodi.
Stranka koja se zalaže za protjerivanje većine stranaca u međuvremenu čvrsto vodi i na saveznoj razini ispred vladajućih demokršćana kancelara Friedricha Merza.
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