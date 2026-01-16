Oglas

"sveobuhvatna korupcija"

Bivša premijerka: "Zelenski je Ukrajinu pretvorio u središte korupcije na svim razinama“

author
N1 Info
|
16. sij. 2026. 16:28
Stephanie Lecocq / REUTERS

Bivša ukrajinska premijerka Julija Timošenko javno optužuje predsjednika Volodimira Zelenskog za sustavnu korupciju Tvrdi da je Zelenski pretvorio Ukrajinu u „središte korupcije na svim razinama“.

„Sveobuhvatna masovna korupcija danas je zahvatila sve grane vlasti u Ukrajini.“

Njezine optužbe dolaze u trenutku kada se i sama suočava s korupcijskim postupkom zbog navodnog pokušaja podmićivanja zastupnika u parlamentu. Julija Timošenko taj postupak naziva politički motiviranim potezom Volodimira Zelenskog s ciljem da je ukloni kao političku suparnicu.

Ukrajinski istražitelji za borbu protiv korupcije optužili su u srijedu bivšu premijerku za podmićivanje u sklopu navodne kupovine glasova, rekao je izvor upoznat sa slučajem.

Nacionalni ured za borbu protiv korupcije Ukrajine (NABU) priopćio je da je optužio čelnicu oporbene stranke za podmićivanje nakon što je prošli mjesec razotkrio nekoliko drugih zastupnika parlamenta kao članove sustavne zavjere za primanje isplata u zamjenu za glasove.

Teme
Borba protiv korupcije Podmićivanje Politička motivacija Ukrajina Ukrajina korupcija Volodimir Zelenski

