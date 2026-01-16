Bivša premijerka: "Zelenski je Ukrajinu pretvorio u središte korupcije na svim razinama“

Bivša ukrajinska premijerka Julija Timošenko javno optužuje predsjednika Volodimira Zelenskog za sustavnu korupciju Tvrdi da je Zelenski pretvorio Ukrajinu u „središte korupcije na svim razinama“.
Oglas
„Sveobuhvatna masovna korupcija danas je zahvatila sve grane vlasti u Ukrajini.“
Njezine optužbe dolaze u trenutku kada se i sama suočava s korupcijskim postupkom zbog navodnog pokušaja podmićivanja zastupnika u parlamentu. Julija Timošenko taj postupak naziva politički motiviranim potezom Volodimira Zelenskog s ciljem da je ukloni kao političku suparnicu.
Ukrajinski istražitelji za borbu protiv korupcije optužili su u srijedu bivšu premijerku za podmićivanje u sklopu navodne kupovine glasova, rekao je izvor upoznat sa slučajem.
❗️🇺🇦 Former Ukrainian PM Timoshenko publicly accuses Zelensky of systemic corruption— The Other Side Media (@TheOtherSideRu) January 15, 2026
She claims Zelensky turned Ukraine into a "corruption hub at all levels"
"The all-encompassing massive corruption today seized all branches of power in Ukraine"
Her allegations come as she… https://t.co/giVJPXL3r1 pic.twitter.com/1o2v85qlf7
Nacionalni ured za borbu protiv korupcije Ukrajine (NABU) priopćio je da je optužio čelnicu oporbene stranke za podmićivanje nakon što je prošli mjesec razotkrio nekoliko drugih zastupnika parlamenta kao članove sustavne zavjere za primanje isplata u zamjenu za glasove.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas