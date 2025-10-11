Bivši američki predsjednik Biden podvrgnut zračenju zbog liječenja raka prostate

Bivši američki predsjednik Joe Biden podvrgnut je zračenju zbog liječenja raka prostate koji mu je dijagnosticiran u svibnju, rekao je u subotu glasnogovornik bivšeg predsjednika.
"U sklopu plana liječenja raka prostate predsjednik Biden trenutačno je na terapiji zračenjem i podvrgnut je hormonskom liječenju", rekao je glasnogovornik.
Biden, koji sljedeći mjesec puni 83 godine, u rujnu je podvrgnut postupku poznatom kao Mohsov operativni zahvat, čija precizna tehnika omogućuje uklanjanje raka s kože sloj po sloj, pri čemu se u najvećoj mogućoj mjeri nastoji očuvati zdravo tkivo.
Bivši demokratski predsjednik u svibnju je otkrio da mu je dijagnosticiran metastatski rak prostate.
Članovi njegova tima rekli su da je bolest agresivna, ali i osjetljiva na hormone, što znači da će vjerojatno reagirati na liječenje.
