BIVŠI DIPLOMAT
Matthew Boyse za N1: Ljudi se trebaju usredotočiti na Rusiju, a ne samo na Donalda Trumpa
Američki međuizbori ne mogu se svesti samo na referendum o Donaldu Trumpu, smatra Matthew Boyse, bivši visoki američki diplomat i stručnjak za vanjsku politiku.
U razgovoru za N1 govorio je o očekivanim izbornim rezultatima, odnosima Washingtona i Europe te mogućnostima završetka rata u Ukrajini.
Europi je poručio da mora preuzeti svoj dio tereta za vlastitu sigurnost, a upozorio je i na Putinovu želju za podjelom Europe na sfere utjecaja.
Matthew Boyse smatra da tumačenje američkih međuizbora kao referenduma o Donaldu Trumpu ima uporište, osobito zato što je i sam predsjednik pozvao birače da glasaju kao da je njegovo ime na glasačkom listiću. Ipak, upozorava da takav pogled zanemaruje druga pitanja važna biračima.
"Ali mislim da je to pomalo pojednostavljeno. Postoje brojna druga pitanja koja nemaju veze s Donaldom Trumpom kao osobom, nego s politikom vlasti, odnosno administracije. A postoje i mnoga pitanja koja uopće nemaju veze s Donaldom Trumpom."
Na primjedbu da i Trump sam ponekad sve usmjerava na sebe, Boyse je odgovorio:
"Da, to radi. Ali potičem ljude da gledaju i što radi, umjesto da budu usredotočeni samo na ono što govori."
Očekuje gubitke predsjednikove stranke
Dodao je da su predsjednikove riječi važne, ali da se njegovi potezi znatno razlikuju od pojedinih izjava te da neke od njih ocjenjuje mnogo pozitivnije.
Očekuje gubitke republikanaca, ali nije uvjeren u veliki val protiv Trumpa
Govoreći o mogućem ishodu međuizbora, Boyse je rekao da očekuje gubitke predsjednikove stranke. Međutim, smatra da bi oni mogli biti manji nego na nekim prijašnjim izborima jer se smanjuje broj utrka u kojima je ishod doista neizvjestan.
"Oporba i vodeći mediji jako se trude uvjeriti sve da će doći do velikog vala protiv predsjednika. Nisam siguran da će se to dogoditi."
Prema njegovoj procjeni, ankete dosljedno podcjenjuju republikanske birače. To povezuje s nespremnošću dijela konzervativnih birača da odgovaraju anketarima, koje, kako kaže, uglavnom doživljavaju kao ljude lijevo od centra.
"Mislim da će neke ključne utrke koje su u središtu pozornosti - u Teksasu, Michiganu, na Aljasci, u Maineu, utrka za guvernera Floride i neke druge - biti neizvjesnije nego što pokazuju ankete."
Upravo je neizvjesnost rezultata, istaknuo je, jedna od vrijednosti demokracije.
Europa mora preuzeti svoj dio tereta
Na pitanje može li se Europa i dalje osloniti na Sjedinjene Države, Boyse je istaknuo povijest američke potpore europskoj sigurnosti. Smatra da potpora Europi postoji i među republikancima, ali uz očekivanje da europske zemlje preuzmu veću odgovornost.
"Dakle, Sjedinjene Države cijelo su vrijeme bile uz Europu. To je vrlo važno nasljeđe. U SAD-u, uključujući Republikansku stranku, postoji velika potpora Europi, pod uvjetom da Europa odradi svoj dio."
Europu je opisao kao bogat kontinent koji, unatoč gospodarskim i unutarnjim problemima, mora više ulagati u vlastitu sigurnost.
"Što Europa više čini, to se među Amerikancima snažnije potvrđuje stav da se oni ne moraju više brinuti o europskoj sigurnosti nego sami Europljani. Ako Europljani ne brinu dovoljno o vlastitoj sigurnosti da bi je sami osigurali, zašto bi američki porezni obveznici to subvencionirali?"
Boyse smatra da europsko propitivanje pouzdanosti Sjedinjenih Država može dodatno opteretiti transatlantske odnose. Prema njegovu mišljenju, takve poruke u Bijeloj kući učvršćuju dojam da Europa nedovoljno cijeni dosadašnju američku potporu.
Europske je čelnike pozvao da konkretnim djelovanjem pokažu usredotočenost na vlastite interese, ističući kulturne, gospodarske i strateške veze Europe i SAD-a.
"Ali kukanje ne pomaže jer samo učvršćuje dojam da znatan dio političke klase više vremena provodi žaleći se nego djelujući."
Putin bi najradije imao Jaltu 2.0
Boyse nije siguran koliko bi ishod međuizbora mogao promijeniti američku politiku prema Ukrajini. Upozorio je da se dio istaknutih zagovornika Ukrajine u Kongresu ne kandidira ponovno, ali i da mogućnost završetka rata ne ovisi samo o Washingtonu.
"Ali potaknuo bih ljude da razmišljaju i o tome da ovo nije samo američko pitanje. Moramo promatrati rusko ponašanje. Nije riječ samo o tome da Sjedinjene Države na neki način donesu mir Ukrajini. Postoji i drugi akter - Kremlj, Putin."
Dosadašnji Putinov pristup pregovorima ocijenio je nepopustljivim, uz tvrdnju da ruski predsjednik pregovorima zavlači sugovornike bez stvarnog pomaka.
"Predsjednik Trump važan je akter, ali moramo se usredotočiti i na Putinovo ponašanje. A ono ne pokazuje gotovo nikakvu fleksibilnost."
Prema Boyseovoj procjeni, Putin želi odnose svesti na dogovor Sjedinjenih Država i Rusije, uz marginaliziranje europskih zemalja.
"Da. Mislim da bi on najradije imao Jaltu 2.0 - sa sferama utjecaja i tampon-zonama. Uz to bi se stvorio dojam da su se Sjedinjene Države dogovorile s Rusijom da ponovno promijene kartu Europe i ostave milijune ljudi pod ruskom dominacijom."
"To bi bilo pogubno. To se ne smije dogoditi. Ljudi se trebaju usredotočiti na Rusiju, a ne samo na Donalda Trumpa."
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