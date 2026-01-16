Oglas

Yoon Suk Yeol

Bivši predsjednik Južne Koreje osuđen na pet godina zatvora

Hina
16. sij. 2026. 08:08
Yoon Suk Yeol
Južnokorejski sud u petak je osudio bivšeg predsjednika Yoon Suk Yeola na pet godina zatvora zbog optužbi koje uključuju ometanje pokušaja uhićenja nakon neuspjelog pokušaja uvođenja izvanrednog stanja.

Središnji okružni sud u Seulu priopćio je da je Yoona proglasio krivim za ometanje vlasti u izvršenju naloga za uhićenje vezanog uz njegovu izjavu o izvanrednom stanju u prosincu 2024., pokazao je prijenos presude uživo.

Također je proglašen krivim za optužbe koje uključuju krivotvorenje službenih dokumenata i nepoštivanje pravnog postupka potrebnog za izvanredno stanje.

Ova je presuda prva vezana uz kaznene optužbe s kojima se Yoon suočava zbog svog neuspješnog pokušaja uvođenja izvanrednog stanja.

Na presudu se može uložiti žalba.

Yoon Suk Yeol južna koreja seul

