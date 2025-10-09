Oglas

NEZADOVOLJAN IZDVAJANJIMA

Trump predložio izbacivanje Španjolske iz NATO saveza

Hina
09. lis. 2025. 23:22
Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump je predložio da NATO razmotri izbacivanje Španjolske jer zaostaje za drugim članicama u izdvajanjima za vojsku.

Članice saveza koji najviše financira SAD u lipnju su pristale znatno povećati vojne izdatke, na pet posto bruto domaćeg proizvoda. Time je uvažen Trumpov zahtjev da europske članice više troše na vlastitu obranu.

No španjolski je premijer Pedro Sanchez tada rekao da se neće obvezati na cilj od pet posto nazvavši ga nespojivim s njegovom socijalnom državom i vizijom svijeta.

Na sastanku u Ovalnom uredu s čelnikom druge najnovije članice NATO-a, finskim predsjednikom Alexanderom Stubbom, Trump je rekao da europski čelnici moraju nagovoriti Španjolsku da pojača svoje obveze prema savezu.

"Morat ćete početi razgovarati sa Španjolskom", rekao je Trump. "Morate ih nazvati i saznati zašto zabušavaju."

"Nemaju opravdanja da to ne učine, ali to je u redu. Iskreno, možda biste ih trebali izbaciti iz NATO-a", dodao je američki predsjednik.

Španjolska se pridružila Sjevernoatlantskom savezu 1982. Zapadni savez s ciljem zajedničke obrane i odvraćanja u kojemu su 32 zemlje, u fokusu je otkad je Rusija napala Ukrajinu 2022. i pokrenula najsmrtonosniji kopneni rat u Europi od Drugog svjetskog rata.

Teme
Pedro Sanchez donald trump nato španjolska

