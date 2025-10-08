Bivši šef FBI-ja ide na sud: Optužbe vezane uz Hillary Clinton?

Očekuje se da će se Comey izjasniti da nije kriv za optužbe koje je podigla Trumpova bivša osobna odvjetnica Lindsey Halligan, koja je u rujnu imenovana za američku odvjetnicu za Istočni okrug Virginije nakon što je Trump smijenio njezinog prethodnika jer nije htio kazneno goniti Comeyja i njujoršku državnu odvjetnicu Letitiju James.