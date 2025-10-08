james comey
Bivši šef FBI-ja ide na sud: Optužbe vezane uz Hillary Clinton?
Bivši ravnatelj FBI-ja James Comey pojavit će se u srijedu na saveznom sudu kako bi se suočio s kaznenim optužbama za davanje lažnih iskaza i ometanje istrage Kongresa, u prvom kaznenom progonu ministarstva pravosuđa protiv jednog od političkih neprijatelja predsjednika Donalda Trumpa.
Očekuje se da će se Comey izjasniti da nije kriv za optužbe koje je podigla Trumpova bivša osobna odvjetnica Lindsey Halligan, koja je u rujnu imenovana za američku odvjetnicu za Istočni okrug Virginije nakon što je Trump smijenio njezinog prethodnika jer nije htio kazneno goniti Comeyja i njujoršku državnu odvjetnicu Letitiju James.
Comey, koji će se pojaviti na sudu u Alexandriji u Virginiji, optužen je da je svjesno dao lažnu izjavu kada je republikanskom senatoru tijekom saslušanja 2020. godine rekao da stoji iza ranijeg svjedočenja da nije nikoga ovlastio da služi kao anonimni izvor u izvještavanju o istragama FBI-ja.
Optužnica tereti Comeyja da je ovlastio zaposlenika FBI-ja da otkrije informacije o saveznoj istrazi. Optužnica ne identificira istragu, ali čini se da se odnosi na demokratkinju Hillary Clinton, Trumpovu suparnicu na izborima 2016. godine. Ne navode se detalji o dokazima protiv Comeyja.
Trumpov progon političkih suparnika
Trump je prijetio zatvorom svojim političkim suparnicima od početka predsjedničke kampanje 2016., ali slučajem protiv Comeyja njegova administracija je prvi put uspjela osigurati optužnicu velike porote protiv nekoga od njih. Ministarstvo pravosuđa također istražuje James, demokratskog senatora Kalifornije Adama Schiffa te Johna Boltona, dužnosnika nacionalne sigurnosti u Trumpovom prvom predsjedničkom mandatu.
Halligan, koja nema tužiteljskog iskustva, iznijela je dokaze u slučaju velikoj poroti.
Optužbe podignute nakon što se Trump požalio
Tužitelji iz ureda ranije su sastavili dopis u kojem je pozivaju da ne nastavlja s podizanjem optužnice, navodeći nedostatak dokaza za utvrđivanje vjerojatne sumnje da je počinio zločin, izvijestio je Reuters. U vrlo neobičnom potezu, vlada je poslala dva savezna tužitelja iz drugog ureda u Raleighu u Sjevernoj Karolini da se bave slučajem.
Optužbe protiv Comeyja podignute su ubrzo nakon što se Trump javno požalio na nedostatak postupanja u tom slučaju. Spremnost ministarstva pravosuđa da odgovori na Trumpove zahtjeve predstavlja kršenje desetljećima starih normi koje su nastojale izolirati američke pravosudne vlasti od političkih pritisaka.
1000 bivših zaposlenik potpisalo pismo protiv istrage
Više od 1000 bivših zaposlenika ministarstva pravosuđa iz republikanskih i demokratskih administracija nedavno je potpisalo pismo u kojemu slučaj protiv Comeyja osuđuju kao "neviđeni napad na vladavinu prava".
Trump je tijekom svog prvog predsjedničkog mandata otpustio Comeyja, koji je u to vrijeme vodio FBI-jevu istragu o kontaktima između Trumpove predsjedničke kampanje 2016. i Rusije. Otpuštanje je izazvalo političku buru i dovelo do imenovanja posebnog savjetnika Roberta Muellera, čija je istraga pratila veći dio Trumpovog prvog mandata.
Muellerova istraga je na kraju zaključila da nema dovoljno dokaza za utvrđivanje zločinačke zavjere.
