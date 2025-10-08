Bivši šef FBI-ja optužen za lažno svjedočenje

Optužnica tereti Comeyja da je ovlastio zaposlenika FBI-a da otkrije informacije o saveznoj istrazi. U optužnici se ne navodi o kojoj se istrazi radi, ali se čini da se odnosi na demokratkinju Hillary Clinton, Trumpovu suparnicu na izborima 2016. godine. U optužnici nema ni detalja o dokazima protiv Comeyja.