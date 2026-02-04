Oglas

William Stevenson

Bivši suprug Jill Biden optužen za ubojstvo supruge

author
Hina
|
04. velj. 2026. 09:19
US President Joe Biden kisses the head of US First Lady Jill Biden at the end of their visit to the International African American Museum in Charleston, South Carolina, on January 19, 2025. (Photo by ROBERTO SCHMIDT / AFP)
ROBERTO SCHMIDT / AFP

Bivši suprug bivše prve dame SAD-a Jill Biden, William Stevenson (77) optužen je za ubojstvo nove supruge, rekli su dužnosnici u utorak.

WIlliamson je uhićen je i optužen za ubojstvo nakon smrti supruge, više od mjesec dana nakon što je policija reagirala na obiteljsku svađu u kući u Delawareu.

William Stevenson (77) pritvoren je u ponedjeljak zbog optužnice za ubojstvo Linde Stevenson, prema optužnici velike porote podnesenoj u Delawareu.

Policija okruga New Castle nije podijelila detalje o smrti, ali u početnom priopćenju navedeno je da su policajci reagirali na obiteljsku svađu 28. prosinca u rezidenciji u području Wilmingtona.

Linda Stevenson pronađena je bez svijesti u dnevnoj sobi i umrla unatoč pokušajima oživljavanja koje su policajci poduzeli na mjestu događaja.

U priopćenju za javnost u to vrijeme navodi se da je njezino tijelo predano Odjelu za forenzičke znanosti Delawarea na obdukciju.

U osmrtnici Linde Stevenson, 64-godišnjakinju su bližnji opisali kao „duboko obiteljski orijentiranu“ i veliku navijačicu Philadelphia Eaglesa. Također je navedeno da je u posljednjim godinama života osnovala mali knjigovodstveni obrt.

Uzrok smrti nije naveden u priopćenju o uhićenju Williama Stevensona. Optužnica velike porote u ponedjeljak rezultat je „opsežne višetjedne istrage“ o smrti, rekla je policija.

U pritvoru je

William Stevenson trenutnačo je u pritvoru Howard Young, ne mogavši platiti jamčevinu od 500.000 dolara, rekla je policija. Nije jasno je li angažirao odvjetnika.

Predstavnik bivšeg predsjednika Joea Bidena i Jill Biden još nije odgovorio na zahtjev NBC Newsa za komentar.

Tadašnja Jill Tracy Jacobs udala se za Williama Stevensona u veljači 1970., kada je imala 18 godina i bila studentica na Sveučilištu Delaware, dok je on imao 23.

Ubrzo nakon toga, William Stevenson otvorio je The Stone Balloon Club, koji je postao jedan od najpopularnijih sveučilišnih barova u zemlji u blizini Sveučilišta Delaware u Newarku.

Klub je desetljećima ugošćavao glazbenike kao što su Bruce Springsteen, Dave Matthews ili The Allman Brothers Band.

Jill i William Stevenson bili su u braku pet godina. U ožujku 1975. upoznala je senatora iz Delawarea po imenu Joe Biden. Građanski razvod između Jill i Williama Stevensona odobren je u svibnju 1975.

Jill Biden pokušala je ishoditi polovično vlasništvo u Stone Balloonu, ali joj je zahtjev odbijen.

Teme
Jill Biden William Stevenson ubojstvo

