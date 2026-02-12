Suspendiran profesor s Yalea koji je Epsteina ispitivao o "malenoj zgodnoj plavoj studentici"

Kako je tjedan odmicao, a studenti sve glasnije progovarali o vezi profesora s Yalea i Epsteina, činilo se da je Gelernterovo radno mjesto sigurno — iako je na kampusu njegova prkosna reakcija bila doživljena kao neprimjerena. Na anonimnoj društvenoj aplikaciji „Fizz“ objavljivane su poruke s tisućama oznaka sviđanja koje su pozivale studente da prekidaju Gelernterova predavanja. Provela sam anonimnu anketu na toj platformi, koja je prikupila stotine odgovora, pitajući studente sviđa li im se Gelernter ili ne. Više od 90 posto odgovorilo je da im se ne sviđa, a više od 80 posto smatralo je da bi trebao dobiti otkaz.