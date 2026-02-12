David Gelernter
Suspendiran profesor s Yalea koji je Epsteina ispitivao o "malenoj zgodnoj plavoj studentici"
Nakon negodovanja studenata zbog e-poruka koje pokazuju odnos Davida Gelerntera s Jeffreyjem Epsteinom, profesor računalnih znanosti podvrgnut je sveučilišnoj istrazi.
Jednog običnog četvrtka u lipnju 1993., na petom katu zgrade Arthur K. Watson Hall na Yaleu, profesor računalnih znanosti otvarao je poštu u svom uredu. David Gelernter vjerovao je da se na njegovu stolu nalazi hrpa pisama, a jedan od paketa vjerojatno i doktorska disertacija nekog diplomanta. No kada je otvorio paket, iz njega je počeo izlaziti dim. Radilo se o eksplozivnoj napravi Teda Kaczynskog, Unabombera. Nakon detonacije bomba je Gelernteru oštetila četiri prsta na desnoj ruci i desno oko, piše The Nation.
Unatoč tome, Gelernter je preživio jedan od Unabomberovih napada na utjecajne akademike koji su predvodili digitalnu revoluciju. Na Yaleu je Gelernter najpoznatiji kao najlošije ocijenjeni profesor na Odsjeku za računalne znanosti. Na nacionalnoj razini poznat je kao akademski 'kontraš' koji se sukobljava sa znanstvenim konsenzusom o klimatskim promjenama. U toj je ulozi 2017. godine razgovarao s Donaldom Trumpom te je bio razmatran kao mogući znanstveni savjetnik tijekom njegova prvog mandata.
U siječnju je Arthur K. Watson Hall potresla još jedna „eksplozija“: otkriće da je Gelernter imao odnos s Jeffreyjem Epsteinom. U desecima e-poruka, između 2009. i 2015., Gelernter je dopisivao s osuđenim seksualnim prijestupnikom, prema dokumentima koje je objavilo Ministarstvo pravosuđa SAD-a.
Godine 2010. Gelernter je pozvao Epsteina u New Haven, čak mu nudeći bolnički heliodrom za slijetanje helikoptera. U travnju 2011. čini se da je od Epsteina tražio novac i savjet za poslovni pothvat, raspravljajući o operativnim proračunima i troškovima razvoja, uključujući „izvršne plaće“ za sebe i još dvije osobe. U jednoj drugoj e-poruci, objavljenoj krajem siječnja, Gelernter je preporučio jednu svoju studenticu Epsteinu za neodređeni posao.
Dana 11. listopada 2011., tri godine nakon Epsteinove osude na Floridi zbog poticanja maloljetnice na prostituciju, Gelernter je napisao: „Imam savršenu urednicu na umu: studentica završne godine na Yaleu, prošlo ljeto radila u Vogueu, vodi vlastiti studentski časopis, studira umjetnost, potpuno je umrežena, vrlo mala, zgodna plavuša.“
Nekoliko dana kasnije, kada je Yale Daily News zatražio Gelernterov komentar o zgroženim reakcijama studenata, rekao je novinarima: „Svatko tko planira cenzurirati moja pisma preporuke za studente može se slobodno vratiti spavati.… I otkud vam ideja da ste vi ili bilo tko drugi kvalificirani uređivati moju privatnu korespondenciju kako biste na pisma koja pišem primijenili vlastite izlizanе fraze iz 1990-ih?“
Epsteinovi dosjei uključuju i e-poruke s drugim znanstvenicima i akademicima diljem zemlje, uključujući sa Stanforda, Princetona, UCLA-a i drugih institucija. Na Harvardu su izjave ekonomista i profesora Larryja Summersa o ženama u znanosti izazvale negodovanje i pobunu profesora 2005., što je dovelo do njegove ostavke na mjesto predsjednika godinu dana kasnije. Prošlog semestra ponovno se našao pod povećalom nakon što su e-poruke otkrile nastavak kontakta s Jeffreyjem Epsteinom, što je rezultiralo njegovim uklanjanjem s kolegija koji je predavao.
Kako je tjedan odmicao, a studenti sve glasnije progovarali o vezi profesora s Yalea i Epsteina, činilo se da je Gelernterovo radno mjesto sigurno — iako je na kampusu njegova prkosna reakcija bila doživljena kao neprimjerena. Na anonimnoj društvenoj aplikaciji „Fizz“ objavljivane su poruke s tisućama oznaka sviđanja koje su pozivale studente da prekidaju Gelernterova predavanja. Provela sam anonimnu anketu na toj platformi, koja je prikupila stotine odgovora, pitajući studente sviđa li im se Gelernter ili ne. Više od 90 posto odgovorilo je da im se ne sviđa, a više od 80 posto smatralo je da bi trebao dobiti otkaz.
Dana 3. veljače, ispred Gelernterove učionice, došlo je do scene. Na predavanje je zakasnio 20 minuta (što je, prema riječima jednog studenta, „nije neuobičajeno“). Većina okupljenih razišla se kada je počeo predavati, izvijestio je Yale Daily News. Jedan je student uzviknuo ime njegova starog prijatelja: „Epstein!“ Gelernter je nastavio s predavanjem kao da se ništa nije dogodilo. „Studenti koji su toliko nezainteresirani da vrijeme troše prosvjedujući protiv opisa u privatnoj korespondenciji potpuno su pogrešno shvatili što znači studirati na Yaleu“, rekao je za novine. „Je li to razlog zbog kojeg ste došli na Yale?“
U utorak ujutro Yale Daily News objavio je pismo Elizabeth Chivers, studentice završne godine ekonomije i humanističkih znanosti, pod naslovom „Disciplinski kaznite Gelerntera“. Gelernterovi komentari, napisala je Chivers, i njegova „besramna obrana“, potkopali su njezinu nadu da su dojmovi profesora o njoj utemeljeni na „karakteru, intelektu i trudu“, a ne na „građi ili boji kose“. U završnim redcima pisma Chivers je napisala: „Nadam se da će [Yale] s nama podijeliti koje će korake poduzeti kako bi procijenio povijest, postupke i izjave ovog profesora te kako će nastaviti osiguravati da su svi članovi zajednice Yalea poštovani i sigurni.“
Dana 10. veljače, dok je dekan Yale Collegea u e-poruci Chivers priznao primitak pisma, počela je kružiti Gelernterova poruka studentima: „Razriješen sam dužnosti. Od sada više ne predajem CPSC 4500“ — svoj jedini kolegij na sveučilištu. Gelernter je ponovio ranije tvrdnje da nije znao da je Epstein „osuđeni zločinac“, kako ga je nazvao. „Optužuju me da sam studenticu u e-poruci opisao kao ‘prošle godine radila za Forbes, vodi vlastite studentske novine, poznaje sve, savršeno je informirana.’“
„Sveučilište ne odobrava postupke profesora niti način na koji je, prema opisu, davao preporuke za svoje studente“, rekao je glasnogovornik sveučilišta za Yale Daily News. „Ponašanje profesora je pod istragom. Dok se postupak ne dovrši, profesor neće predavati svoj kolegij.“
„S obzirom na njegov ležeran ton o tako ozbiljnom pitanju, dobro je da više nije u kontaktu s preddiplomskim studentima“, rekao je Miles Kirkpatrick, student treće godine klasičnih civilizacija i predsjednik sveučilišne Progresivne stranke. „U svijetu u kojem bi preuzeo odgovornost, možda bi se moglo razgovarati o primjerenoj disciplini — ali reći da mu je ‘jako drago’ što je napisao tu poruku, znajući ono što sada znamo o Epsteinu, apsurdno je.“
Nekoliko sati nakon što je Gelernter udaljen s nastave, Chivers je za The Nation izjavila da nije bila šokirana time što se profesor s Yalea našao u Epsteinovu sandučiću — elitne institucije i moćni muškarci često se susreću — ali ju je način na koji je Gelernter opisao studenticu posebno pogodio. „Bio je to doista neprimjeren način govora o mladoj osobi“, rekla je. Na pisanje pisma nije je potaknula samo izvorna e-poruka, nego i Gelernterova reakcija nakon što je sve otkriveno.
Njegove javne obrane sugerirale su da ne vidi ništa sporno u načinu na koji govori o mladim ženama u akademskom okruženju, čime je, prema njezinu mišljenju, prekršio temeljnu obvezu sveučilišta da štiti svoje studente. Gelernterova poruka studentima Chivers je djelovala samosažaljivo i obilježena, kako je rekla, „nedostatkom kajanja“.
Sama je pregledala dio Epsteinove korespondencije. Neki dijelovi bili su banalni. No Gelernterovo kasnije inzistiranje, nakon što su e-poruke postale javne, da je Epstein bio među najbriljantnijim ljudima koje je poznavao, uznemirilo ju je.
Obrana odnosa na tim temeljima djelovala joj je prkosno. „To je učvrstilo moj dojam da nema stvarnog kajanja“, rekla je. „Nije djelovao prkosno zato što je bio iznimka; djelovao je prkosno zato što je bio razotkriven.“
