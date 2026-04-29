"Denim Day" u Saboru: Žrtve pozivamo da prijavljuju silovanje - šutnja nije rješenje
U Saboru je u srijedu četvrti put obilježen Denim Day, Međunarodni dan borbe protiv okrivljavanja žrtava seksualnog nasilja, kada se nosi jeans, a s okruglog stola 'Napad nakon napada: Kako pružiti podršku žrtvama seksualnog nasilja' žrtve su pozvane da prijavljuju silovanje.
Potpredsjednica Hrvatskog sabora Sabina Glasovac (SDP), moderatorica okruglog stola, izvijestila je da se Sabor četvrtu godinu priključio kampanji, zajedno sa Ženskom sobom i magazinom Story.
„U Hrvatskoj je od prošle godine prijavljeno najviše silovanja u prethodnih deset godina, a na jedno prijavljeno dolazi 15 do 20 neprijavljenih silovanja. U prosjeku, od prijave do pravomoćne presude prođe 41 mjesec, a 80 posto izrečenih presuda su zakonom najniže propisane kazne, dok je dobar dio presuda uvjetnih. To samo pokazuje koliki je put žrtava do pravde težak, neizvjestan i vrlo često obilježen brojnim predrasudama”, upozorila je.
Upravo zato, kazala je, na Denim Day poručujemo žrtvama da šutnja nije rješenje, da nisu same, da nisu krive i da je pravda moguća.
Maja Mamula, koordinatorica Ženske sobe, naglasila je da je seksualno nasilje izuzetno rasprostranjeno, ali još uvijek izuzetno podcijenjen društveni problem.
„Žrtve seksualnog nasilja, zbog postojećih predrasuda i okrivljavanja rijetko se bilo kome povjere, a kamoli da prijave preživljeno nasilje. Istovremeno, sustav podrške žrtvama u Hrvatskom nije dovoljno razvijen i izuzetno je fragmentiran, bez obzira govorimo li o punoljetnim ili maloljetnim žrtvama”, upozorila je.
Smatra da kao društvo žrtvama moramo osigurati besplatnu, lako dostupnu i pravodobnu specijaliziranu pravnu pomoć i podršku, u skladu s preuzetim međunarodnim obvezama, kao i postignutim standardima. Ženska soba, dodala je, pruža specijaliziranu pomoć i podršku, a žrtvama poručujemo da smo tu i da im vjerujemo.
Marina Živković iz magazina Story kazala je da im je, uz Žensku sobu, i podrška Hrvatskog sabora izuzetno bitna, dodavši da su na okruglom stolu otvorili pitanja nužnosti donošenja javnih politika i stvaranja konkretnih institucionalnih okvira pružanja podrške žrtvama seksualnog nasilja.
Istaknula je kako svi, sinergijski, svatko iz svoje pozicije moći, Story kao medij, Sabor kao najviše zakonodavno političko tijelo i Ženska soba kao predstavnik civilnog društva mogu samo zajednički učiniti puno u borbi protiv okrivljavanja žena žrtava seksualnog nasilja.
Marija Lugarić (SDP) je kao predsjednica saborskog Odbora za ravnopravnost spolova poručila da za svako nasilje, pa tako i seksualno nikada nije kriva žrtva nego osoba koja ga je počinila ili nasilnik.
„Žrtva nije kriva kako se obukla, nije kriva kako pleše ni zbog onoga gdje je izašla van. Naš je zadatak da žrtvi vjerujemo i pozivam sve da to i činimo te da poštujemo žrtvu, njezinu unutarnju traumu i da joj pomognemo tako da ne okrećemo glavu od nasilja i da joj vjerujemo”, naglasila je.
Vesna Bedeković (HDZ) kazala je da 'danas nosimo traper kako bismo osvijestili i senzibilizirali javnost o problemu sekundarne viktimizacije žrtava seksualnog nasilja'.
U zadnjih nekoliko godina, navodi, u Hrvatskoj je učinjeno mnogo dobrih koraka kada je u pitanju svaka vrsta nasilja, a osobito seksualno nasilje kako u zakonodavnoj regulativi tako i u donošenju javnih politika, razvoju brojnih specijaliziranih edukacija i programa prevencije seksualnog nasilja.
No, dodaje, još uvijek ima prostora za poboljšanje jer postoje brojni problemi i izazovi, budući da Hrvatsku gradimo kao društvo nulte tolerancije na svaki oblik nasilja, a osobito na seksualno nasilje. Takvo društvo moramo graditi svaki dan, ne samo danas, kazala je.
Rada Borić (Možemo!) podsjetila je da u posljednjih deset godina imamo najveći broj kaznenih prijava za silovanje – 310, pri čemu znamo da se prijavljuje jedno od 15 do 20 silovanja i znamo zašto žene ne prijavljuju seksualno nasilje.
„Činjenica je i da 60 posto silovanja se događa od bliskih osoba, 40 posto od supruga i partnera ili bivših partnera, što govori da je najnesigurnije mjesto za žene njihov vlastiti dom”, upozorila je.
Tim prije je, napominje, posve nedopustivo da je u sličnoj raspravi u Europskom parlamentu eurozastupnik Tomislav Sokol izjavio da bi trebalo ne baviti se ljevičarskim ideologijama nego se priupitati što čine migranti. Takvim stavom tko siluje u Hrvatskoj širi se opasna ideologija prema našim eventualnim budućim sugrađanima, što je nedopustivo, ocijenila je.
Marijana Puljak (Centar) istaknula je da je Denim Day međunarodni dan koji podsjeća na sramotnu odluku talijanskog suda koji je ukinuo presudu za silovanje zbog toga što je žrtva nosila uske traperice.
„Nema tih uskih traperica, te minice, tog načina odijevanja koji provocira, izaziva i poziva na nasilje. Za nasilje je uvijek kriv nasilnik, a ne žrtva. Vjerujmo žrtvi, a poruka roditeljima – tko se tuče, taj se ne voli”, kazala je.
