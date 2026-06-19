Tisuće mladunaca tuljana uginule na udaljenim otocima kod Antarktike. Znanstvenici otkrili mogući uzrok

Snimke dronovima koje je proveo Australski antarktički program u listopadu i siječnju pokazale su potresne prizore – obale otoka Heard i McDonald bile su prekrivene tijelima uginulih mladunaca tuljana. Ti udaljeni otoci, smješteni oko 4.000 kilometara jugozapadno od Australije, dugo su bili sigurno utočište za razmnožavanje morskih sisavaca i ptica, piše CNN.