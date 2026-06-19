Masovni pomor
Tisuće mladunaca tuljana uginule na udaljenim otocima kod Antarktike. Znanstvenici otkrili mogući uzrok
Smrtonosni soj ptičje gripe poharao je udaljene otoke u blizini Antarktike, usmrtivši oko 13.000 mladunaca tuljana, ali i brojne pingvine i morske ptice, tvrde znanstvenici.
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Snimke dronovima koje je proveo Australski antarktički program u listopadu i siječnju pokazale su potresne prizore – obale otoka Heard i McDonald bile su prekrivene tijelima uginulih mladunaca tuljana. Ti udaljeni otoci, smješteni oko 4.000 kilometara jugozapadno od Australije, dugo su bili sigurno utočište za razmnožavanje morskih sisavaca i ptica, piše CNN.
Procjenjuje se da je uginulo čak 76 posto mladunaca južnog slonovskog tuljana od ukupne populacije od oko 17.000 jedinki. Na pojedinim područjima smrtnost je dosegnula čak 97 posto.
"Još ne znamo kakav je utjecaj bolest imala na odraslu populaciju južnih slonovskih tuljana", rekao je Jarrod Hodgson, znanstvenik Australskog antarktičkog programa.
Osim tuljana, istraživači su u siječnju zabilježili i nekoliko stotina uginulih odraslih kraljevskih pingvina na otoku Heard, što je znatno iznad uobičajene smrtnosti.
Virus se širi prema Antarktici
Biologinja Julie McInnes navela je da je ovo prvi put da je virus H5 ptičje gripe potvrđen na australskom vanjskom teritoriju te da pokazuje nastavak širenja bolesti prema istoku kroz subantarktička područja.
Znanstvenici su uočili sličan obrazac kao na drugim udaljenim otocima, poput Južne Georgije, gdje su upravo slonovski tuljani bili među najteže pogođenim vrstama.
Genetska analiza sugerira da je virus vjerojatno stigao preko divljih životinja s francuskih subantarktičkih otoka Crozet, udaljenih oko 1.800 kilometara, najvjerojatnije u kolovozu 2025.
Soj H5N1 proširio se među pticama diljem svijeta, a zabilježen je i kod pojedinih vrsta sisavaca. Do veljače na području Australije i Novog Zelanda nisu bili potvrđeni slučajevi tog soja.
Rezultati istraživanja objavljeni su na znanstvenom portalu BioRxiv.
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